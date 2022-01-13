banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bitcoin Enflasyondan Korunmaya Yardımcı Olur mu?
Bitcoin Enflasyondan Korunmaya Yardımcı Olur mu?
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!

52 yıldır makası elinden düşürmedi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki yarım asrı geçkin süredir berberlik mesleğini icra eden 72 yaşındaki Mustafa Çakmak 52 yıl önce eline aldığı makası hiç bırakmazken, sağlığı elverdiği sürece de mesleğini devam ettirmek istiyor.

Haberde İnsan 13.01.2022, 12:56
52 yıldır makası elinden düşürmedi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki yarım asrı geçkin süredir berberlik mesleğini icra eden 72 yaşındaki Mustafa Çakmak 52 yıl önce eline aldığı makası hiç bırakmazken, sağlığı elverdiği sürece de mesleğini devam ettirmek istiyor.

İlkokul eğitiminin ardından okuma imkanı bulamayan ve berber çırağı olarak mesleğe başlayan Mustafa Çakmak o yıllarda eline aldığı tarakla makası bir daha bırakmadı. İşine büyük bir sevgi ile bağlı olan ve askerliğini de berber olarak yapan Çakmak, ilerleyen yaşına rağmen iş yerinin kapısına kilit vurmadı. 52 yıldır Pazar günleri hariç her gün iş yerini sabah saat 08.30’da açan Çakmak, her gelen müşterisini güler yüzü ile karşılayıp, hoş sohbeti ile ağırlıyor. İnsanlığın var olduğu sürece mesleğinin bitmeyeceğini söyleyen Çakmak, herkesin her daim bakımlı olması gerektiğini belirtti.

"Çıraklıktan yetiştim"

Yıllardır severek yaptığı berberlik mesleğine çıraklıktan başladığını ifade eden Mustafa Çakmak, "Çıraklığını yaparak başladığım mesleğimi 52 yıldır aralıksız olarak sürdürüyorum. İlkokuldan çıktıktan sonra ustalarımın yanında çıraklık yaptım ve meslekte ilerledim. Okuyacaktım ancak o dönem okuma imkanı bulamadım. Sonrasında kimsenin eline bakmak istemedim ve kendi mesleğimi yapmaya karar verdim. O günkü şartlarda terzilik, ayakkabıcılık ve berberlik başta olmak üzere bir çok meslek düşündüm. Elimdeki maddi imkanlarım ile yapabileceğim meslek olarak berberliği gördüm ve işe atıldım. Askerde de berberdim. Gittiğim gün akşamı berberhaneye giderek askerleri ve komutanları tıraş etmeye başladım, tezkereye kadar da bu böyle sürdü. 1965-1970 seneleri arasında bu dükkanda 5 sene çalıştım ve askere de buradan gittim. Askerden geldikten sonra kendi iş yerimi açtım. 13 sene orada kaldım, sonra yer değiştirdim 26 sene başka bir yerde kaldım. Sonrasında da yine askerlik öncesi çalıştığım bu dükkana geri döndüm. 8 senedir de yine buradayım. Sabahları saat 08.30-09.00 arası mutlaka dükkanımda olurum. Pazarlar hariç devamlı çalışırım işimden asla taviz vermem. Her gün sabah erkenden gelir ’Bismillah’ diyerek işe başlarım. Severek çalışıyorum ve sağlığımın yettiği yere kadar da mesleğimi sürdürmek istiyorum" dedi.

"Herkes kendine özen göstermeli ve bakımlı olmalı"

Özellikle Korona virüs salgını dolayısıyla herkesin kişisel bakımına ve temizliğine özen göstermesi gerektiği bir dönemden geçtiğimizi hatırlatan Çakmak, "İşinde gücünde olan, mesleğini severek yapan ve eli para gören insanın kendine güveni gelir. Mesleğimiz de insanlık var oldukça sürecek bir meslek. Çok şükür kimseyi açta açıkta bırakmaz. Korona virüs ile birlikte berbere olan ilgi ve alaka daha da attı, temizliğin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Herkesin temiz ve bakımlı olması lazım. Kadın veya erkek hiç fark etmez herkes kendine özen göstermeli. Yıllardır bu mesleği yapıyorum şimdiye kadar temizliğe azami özen gösterdim, göstermeye de devam ediyorum. İnsanlarla temas halinde olan bir meslek grubuyuz. Başta kendi sağlığım olmak üzere müşterilerimin de sağlığı benim için çok önemli" diye konuştu.

"Gençlerin ihtiyaçlarını karşılayabilen herkes çırak bulur"

2000 ile 2020 arasında doğanlar için kullanılan Z kuşağının farklı gereksinimleri olduğunu sözlerine ekleyen Çakmak, "Bugünün gençliği bizim zamanımız gibi değil. Bugün her gencin elinde bir akıllı telefon mutlaka var. Yaşamak istedikleri hayatlar, yapmak istedikleri işler bizim dönemimizden çok farklı. Bu gençlerin masrafını karşılayabilen her usta çırak yada kalfa bulur. Ama bizim dönemimizde bu işler böyle değildi. Büyüklerimiz ustalarımıza ’eti senin kemiği benim. Mesleği öğret para da verme, yeter ki iş öğrensin’ derlerdi. Bu durum artık ortadan kalktı" ifadelerini kullanarak berberliği seven öğrenmek isteyen herkes çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerini alarak meslek öğrenebileceğini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11