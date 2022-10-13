500 kiloluk dev ağlara takıldı

Mudanya ilçesi Altıntaş Köyü açıklarında balıkçıların ağına takılan cam göz cinsi köpek balığı takıldı. Dev köpekbalığı görenleri şaşkına uğrattı.

İlk kez Altıntaş açıklarında bu kadar büyük köpek balığının yakalandığını gören vatandaşlar şaşkınlığa uğrarken bol bol fotoğraf çektirdi. Dev balık çıkarıldığı sahilden iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.