50 yıllık yolları kapanan mahalleli tekrar yoluna kavuşuyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 50 yıldır evlerine ulaşım sağladıkları yolun kapanması sonrası mağdur olduklarını dile getiren mahalleliye iyi haber belediye meclisinden geldi. Çift taraflı olarak ulaşıma kapatılan yol, ‘kamu yararı’ gerekçesiyle imar planına işlenerek yeniden yol olarak kullanılmaya devam edilecek.

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin 50 yıldır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokak, elektrik dağıtım şirketince “tapulu mülkleri olduğu" gerekçesiyle otopark yapılmak üzere çift yönlü olarak tel örgü çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Evlerine ve gidecekleri yerlere ulaşımın zorlaştığını belirten mahalle sakinleri mağdur olduklarını belirterek, yolun tekrar açılması için çok sayıda eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdiler. 50 yıldır kullandıkları yolun kapatılmasıyla birlikte gidecekleri yerlere ulaşımın zorlaştığını iddia eden vatandaşlar, yol kapanmadan önce yürüyerek 2 dakika uzaklıktaki mesafelere şimdi ara sokaklardan 20 dakikada zor gittiklerini belirterek, yetkilerden yardım istemişlerdi. Mahalleli için ilk sevindirici haber İlkadım Belediye Meclisi’nden geldi. Kapatılan yol, ilk önce İlkadım daha sonra da Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde imar planına işlenerek tekrar yaya ve araç trafiğine açılacak.

İmar planı değişikliği komisyonda görüşülüyor

İlçe belediyesinde görüşülen gündem maddesinde, “Samsun ili, İlkadım ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi Timurlenk Sokak’ta bulunan tapunun; Derebahçe Mahallesi, 3276 ada, 12 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, müdürlüğümüzce belediyemiz meclisine hazırlanmıştır. Derebahçe Mahallesi, 3276 ada, 12 nolu parsel 1148,69 m2 olarak TEDAŞ adına kayıtlı olup; üzerinden yaklaşık 334.00 m2’lik kısmından halihazırda yerinde fiili olarak yaklaşık 50 yıldır kullanılan, asfalt yol olan Timurlenk Sokak geçmektedir. Söz konusu; 3276 ada, 12 nolu parseli kiralayan elektrik dağıtım şirketi tarafından güvenlik sebebiyle, parseli çevirmek suretiyle yolun (Timurlenk Sokak) kapatılması sonucu bölge halkının mağduriyeti oluşmaktadır. İlkadım Kaymakamlığı İlçe Hukuk Şefliğinin 21 Aralık 2021 tarih 3942 sayılı infaz için görevlendirme yapılması ile ilgili yazılarında, ‘İlçemiz Kazım Karabekir Mahallesi, Timurlenk Sokak’ın elektrik dağıtım şirketince tel örgü çekilmek suretiyle yaya ve araç trafiğine açılması ile ilgili 3091 sayılı Kanun gereğince verilen kararın 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 14.30’da 3091 sayılı Kanuna göre infazı yapılacaktır’ bildirilmiştir. Belediyemizce 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kapalı olan ancak fiili olarak bölge halkı tarafından 50 yıldır kullanılan, yaklaşık 334.00m2’lik alanı kapsayan TEDAŞ mülkiyetinden geçen yolun açılması için imar planına işlenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.B maddesi gereğince belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunu; bilgilerinize arz ederim” ifadeleri kullanıldı.

Başkan Demirtaş: ”Kamu yararı gözetilerek yol tekrar açılacak”

Kapanan yolun tekrar açılacağını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Söz konusu alan elektrik dağıtım şirketine ait bir yer. İmar planında yol olarak görünmüyor ama burası fiilen yol olarak kullanılıyordu. Bize aktarılan bilgiye göre orada bir hırsızlık olayı olmuş. Akabinde de elektrik dağıtım şirketi yolu kapatmış. Ancak o kapanan yer Kazım Karabekir Mahallesi’nin ana giriş hattı. Dolayısıyla kamu yararını da gözeterek, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın da devreye girmesi ile bu yolun açılması noktasında karar alınacak. Şu anda meclisimize planı getirdik. Plan değişikliği ile kapatılan alan yol olarak işlenecek. İlkadım Belediye Meclisi ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçtiğinde, söz konusu alan kamulaştırılarak, yola dönüştürülecek. Yol olan kısım kadar bir yer elektrik dağıtım şirketine verilmeyecek, sadece yol olacak kısmın bedeli ödenecek” dedi.