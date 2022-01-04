banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

50 yıllık yolları kapanan mahalleli tekrar yoluna kavuşuyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 50 yıldır evlerine ulaşım sağladıkları yolun kapanması sonrası mağdur olduklarını dile getiren mahalleliye iyi haber belediye meclisinden geldi. Çift taraflı olarak ulaşıma kapatılan yol, ‘kamu yararı’ gerekçesiyle imar planına işlenerek yeniden yol olarak kullanılmaya devam edilecek.

Haberde İnsan 04.01.2022, 09:22
50 yıllık yolları kapanan mahalleli tekrar yoluna kavuşuyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 50 yıldır evlerine ulaşım sağladıkları yolun kapanması sonrası mağdur olduklarını dile getiren mahalleliye iyi haber belediye meclisinden geldi. Çift taraflı olarak ulaşıma kapatılan yol, ‘kamu yararı’ gerekçesiyle imar planına işlenerek yeniden yol olarak kullanılmaya devam edilecek.

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin 50 yıldır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokak, elektrik dağıtım şirketince “tapulu mülkleri olduğu" gerekçesiyle otopark yapılmak üzere çift yönlü olarak tel örgü çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Evlerine ve gidecekleri yerlere ulaşımın zorlaştığını belirten mahalle sakinleri mağdur olduklarını belirterek, yolun tekrar açılması için çok sayıda eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdiler. 50 yıldır kullandıkları yolun kapatılmasıyla birlikte gidecekleri yerlere ulaşımın zorlaştığını iddia eden vatandaşlar, yol kapanmadan önce yürüyerek 2 dakika uzaklıktaki mesafelere şimdi ara sokaklardan 20 dakikada zor gittiklerini belirterek, yetkilerden yardım istemişlerdi. Mahalleli için ilk sevindirici haber İlkadım Belediye Meclisi’nden geldi. Kapatılan yol, ilk önce İlkadım daha sonra da Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde imar planına işlenerek tekrar yaya ve araç trafiğine açılacak.

İmar planı değişikliği komisyonda görüşülüyor

İlçe belediyesinde görüşülen gündem maddesinde, “Samsun ili, İlkadım ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi Timurlenk Sokak’ta bulunan tapunun; Derebahçe Mahallesi, 3276 ada, 12 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, müdürlüğümüzce belediyemiz meclisine hazırlanmıştır. Derebahçe Mahallesi, 3276 ada, 12 nolu parsel 1148,69 m2 olarak TEDAŞ adına kayıtlı olup; üzerinden yaklaşık 334.00 m2’lik kısmından halihazırda yerinde fiili olarak yaklaşık 50 yıldır kullanılan, asfalt yol olan Timurlenk Sokak geçmektedir. Söz konusu; 3276 ada, 12 nolu parseli kiralayan elektrik dağıtım şirketi tarafından güvenlik sebebiyle, parseli çevirmek suretiyle yolun (Timurlenk Sokak) kapatılması sonucu bölge halkının mağduriyeti oluşmaktadır. İlkadım Kaymakamlığı İlçe Hukuk Şefliğinin 21 Aralık 2021 tarih 3942 sayılı infaz için görevlendirme yapılması ile ilgili yazılarında, ‘İlçemiz Kazım Karabekir Mahallesi, Timurlenk Sokak’ın elektrik dağıtım şirketince tel örgü çekilmek suretiyle yaya ve araç trafiğine açılması ile ilgili 3091 sayılı Kanun gereğince verilen kararın 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 14.30’da 3091 sayılı Kanuna göre infazı yapılacaktır’ bildirilmiştir. Belediyemizce 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kapalı olan ancak fiili olarak bölge halkı tarafından 50 yıldır kullanılan, yaklaşık 334.00m2’lik alanı kapsayan TEDAŞ mülkiyetinden geçen yolun açılması için imar planına işlenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.B maddesi gereğince belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunu; bilgilerinize arz ederim” ifadeleri kullanıldı.

Başkan Demirtaş: ”Kamu yararı gözetilerek yol tekrar açılacak”

Kapanan yolun tekrar açılacağını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Söz konusu alan elektrik dağıtım şirketine ait bir yer. İmar planında yol olarak görünmüyor ama burası fiilen yol olarak kullanılıyordu. Bize aktarılan bilgiye göre orada bir hırsızlık olayı olmuş. Akabinde de elektrik dağıtım şirketi yolu kapatmış. Ancak o kapanan yer Kazım Karabekir Mahallesi’nin ana giriş hattı. Dolayısıyla kamu yararını da gözeterek, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın da devreye girmesi ile bu yolun açılması noktasında karar alınacak. Şu anda meclisimize planı getirdik. Plan değişikliği ile kapatılan alan yol olarak işlenecek. İlkadım Belediye Meclisi ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçtiğinde, söz konusu alan kamulaştırılarak, yola dönüştürülecek. Yol olan kısım kadar bir yer elektrik dağıtım şirketine verilmeyecek, sadece yol olacak kısmın bedeli ödenecek” dedi.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8