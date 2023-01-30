50 yıl önceki Bursa sokaklarında boza dağıttılar

Bursa’da Kent Müzesi’nde 50 yıl öncesinin sokak kültürü yaşatıldı, sokaklarda boza dağıtıldı.

Bakkalı, berberi, gazoz, simit ve şeker satan çocukları ile kahvehane kültürüyle 1970 ve 1980?li yıllara nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bizim Mahalle Sergisi, Bursa Kent Müzesinde ziyaret edenleri 50 yıl öncesinin sokak kültürüne götürüyor.

Burada stant açan Ömür Boza, ise 50 yıl öncesinin Bursa sokaklarını ziyaret edenlere o yıllarda meşhur olan sokak bozası ikram etti. Elinde bozalarla tarihi sokaklarda gezen bozacı bağırarak bozalarını Bursalı ziyaretçilere ücretsiz şekilde ikram etti. Sergiyi ziyaret edenler kendilerini 50 yıl öncesinin mahalle kültüründe buldu. Farklı bir atmosfer yaşayan ziyaretçiler sergiden büyük keyif aldı.

50 yıl öncesinin Bursa sokaklarında öden ki gibi boza ikram ettiklerini ifade eden Ömür Boza Gıda Mühendisi Burçin Bulurman, "Bursa Kent müzesinde açılan sergide 1970-1980 yıllarındaki mahalle kültürü yaşatılıyor. Biz de bu tarihi sokaklarda o dönemde meşhur olan mahalle bozacıları gibi gelen ziyaretçilere boza ikram ediyoruz. Bu kültürü bizde burada canlandırmak istedik. O yıllarda sokak bozacıları çok rağbet görüyordu. Bizde bu tarihi sokaklarda gezerek bağırarak bozalarımızı ikram ettik. Boza şifa kaynağı içecektir, ayrıca çokta lezzetlidir. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği bozayı biz firma olarak günde 60 ton üretim yapıyoruz" dedi.