5 gündür ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle, Eski İtfaiye Sokak’ta meydana geldi. 5 gün önce tedavi için İstanbul’a giden Melike Müfettişoğlu, eşi Mehmet Müfettişoğlu’nu (63) her gün defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Günlerdir eşine ulaşamayan kadın, polisi arayarak yardım istedi. Polis, ihbar üzerine Müfettişoğlu’nun evine gitti. İtfaiye ekibi ve 112 Acil Servis hazırda bulundu. Evden gelen kokuları fark eden ekipler eve girdikleri esnada yaşlı adamın cansız bedenini buldular. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi sonrası yaşlı adamın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.