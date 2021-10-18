banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

5 aylık hamile hemşire yoğun bakım hastalarının yardımına koşuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan 5 aylık hamile Seda Bayraktar (38), Covid-19 vakalarının da bulunduğu yoğun bakım ünitesinde hastaların yardımına koşuyor.

Haberde İnsan 18.10.2021, 10:27
5 aylık hamile hemşire yoğun bakım hastalarının yardımına koşuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan 5 aylık hamile Seda Bayraktar (38), Covid-19 vakalarının da bulunduğu yoğun bakım ünitesinde hastaların yardımına koşuyor.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık personeli olarak görev yapan Seda Bayraktar, pandemi başlangıcından bu yana hız kesmeden çalışıyor. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yapan Bayraktar, 5 aylık hamile olmasına rağmen çalışmaya devam ederek meslektaşlarına örnek oluyor. Covid-19 vakalarının da tedavi gördüğü serviste görevli Bayraktar, hastaların yardımına koşuyor. Durumu el verdiği müddetçe işine devam etmek istediğini belirten Bayraktar, azmi ve mücadelesiyle takdir topluyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2