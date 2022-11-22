Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Avrupa Birliği arasında “4’üncü Dönem Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardım Protokolü” imzalandı.

Yabancı çocukların fiziksel ve ruhsal olarak gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardım (YŞEY) Programı 4’üncü dönem protokolü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Avrupa Birliği arasında imzalandı. Bakanlık binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin Suriye’deki çatışmalarının başlangıcından bu yana, insani sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini belirterek, “İkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan en büyük göç dalgasına sebep olan bu savaşta Türkiye, sığınmacılara yönelik insani yardım çalışmalarına uluslararası toplumun verdiği desteğe nispetle daha yüksek bir oranda katılmış ve kendi öz kaynaklarından yaklaşık 45 milyar dolar harcamıştır. Bu bakış açısını Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle de özetleyecek olursak, bizler hiç kimseyi etnik kimliği, dini ve kültürü sebebiyle geri çevirmedik. Tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın yüklediği bu görevi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızı ayırt etmeksizin tüm çocuklara açtık”

Çocuk haklarının Türkiye ile Avrupa Birliği’nin en çok önem verdiği ortak değerlerin başında geldiğini vurgulayan Yanık, “Bakanlık olarak hane odaklı yürüttüğümüz tüm programlarımızda da çocuklarımızın eğitimi ve refahı, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çocuk hakları konusundaki hassasiyetimiz ülkemizde yaşayan tüm çocukların temel haklarından yararlanabilmeleri için maddi manevi her türlü çabayı kapsamaktadır. Bu bağlamda, düzensiz göç akınlarının başladığı 2011 yılında ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli çocukların, eğitim hakkından mahrum kalmamaları için ilk acil çözüm olarak Geçici Eğitim Merkezleri’ni kurmuştuk. Sığınmacıların kısa vadede ülkelerine dönebileceği koşulların oluşmaması üzerine, anaokulları dahil Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızı ayırt etmeksizin tüm çocuklara açtık ve Şartlı Eğitim Yardımı Programımızı, ‘Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı’ adı altında, en kırılgan durumdaki tüm çocukları kapsayacak şekilde genişlettik” dedi.

“Nihai hedefimiz kendi hayatlarını kendileri idame ettirecek imkanları ve mekanizmaları sığınmacılar için de kurmak”

Eğitim sayesinde hayatı idame ettirme ve yönetme imkanının daha fazla arttığını ifade eden Bakan Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

“Nihai hedefimiz mümkünse kendi hayatlarını kendileri idame ettirecek imkanları ve mekanizmaları sığınmacılar için de kurmak. Dolayısıyla eğitime erişim sürekliliği ve sağlıklı sağlanması bu anlamda önemli bir katkı olacaktır diye düşünüyoruz.”

Programın devamında, imzaların atılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’a katılımcı çocuklar tarafından çiçek takdimi yapıldı. Daha sonra ise program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Programa, Derya Yanık’ın yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regına De Dominics ve çok sayıda çocuk katıldı.