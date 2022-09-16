473 canı ölümün kıyısından aldılar

Yaz sezonu boyunca Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sezonu kapattı. 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında tatilcilerin güvenliği için büyük bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Grup Amir Yardımcısı Samet Karaca, 473 boğulma vakasının yanı sıra kaybolan 600 çocuğu da ailelerine teslim ettiklerini belirtti.

15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında yaz sezonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekiplerince Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde 473 boğulma vakasına müdahale edildi. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından uygulama ve teorik alanda tüm eğitimlerini tamamlanan 61 cankurtaran, sezon boyunca insan hayatını öncelik alarak 54 kilometrelik sahil şeridinde bulunan 45 farklı kulede yoğun bir mesai harcadı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amir Yardımcısı Samet Karaca, görev süreleri boyunca 473 boğulma vakasına müdahale ettiklerini ifade etti.

“Çok fazla kaybımız yok”

4 jet ski, 1 zodiac bot ve 2 araçla hazır bekleyen ekipler tehlike fark ettikleri anda denize açılarak boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtardı. Büyük bir özveri ortaya koyan cankurtaranların sorumluluk sahasında denizden çıkardığı 25 kişi hastaneye sevk edildi, bu kişilerden 3’ü hayatını kaybetti. Diğer vatandaşlar ise tedavileri sonrasında sağlığına kavuştu. Hayat nöbeti, bir dahaki yaz sezonuna kadar sona erdi. Sezon hakkında bilgiler veren Karaca, “Yaz sezonu 15 Haziran tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla beraber başladı. Çok yoğun ve tempolu bir sezon oldu. Yaklaşık 1 buçuk milyonu geçti Karasu ilçesine gelen vatandaşların sayısı. Ona rağmen çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyor ve arkadaşlarımı bu konuda tebrik ediyorum. Çok fazla kaybımız yok” dedi.

“473 vakaya müdahale ettik”

Boğulma vakalarının yanı sıra yüzlerce kayıp çocuğu da aileleri ile buluşturduklarını aktaran Samet Karaca, “Gerekli önlemlerimizi aldık o yüzden de problemsiz bir sezon geçirmiş olduk. Sezon başında 3 ilçede 45 kule, 61 cankurtaranla başladık. Sezon boyunca 473 vakaya müdahale ettik. Bunlardan 25 tanesini sağlık ekiplerine teslim ettik. Sorumluluk sahamız içerisinde kurtarıp, hastanede hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var. Sorumluluk sahamız dışında hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var. Vatandaşlara tavsiyelerimiz, cankurtaranların olduğu bölgelerde suya girmeleri. Sadece boğulma vakalarına müdahale etmiyoruz. Bu sezon içerisinde sahilde kaybolan yaklaşık 600 çocuğu ailelerine teslim ettik. Ailelere buradan tekrar tekrar söylüyoruz; özellikle küçük çocuklarına dikkat etmeleri ve yanlarından ayırmamaları gerekiyor. Ciddi vakalar oldu ama sağ olsun cankurtaran arkadaşlarımız anında, hızlı şekilde müdahale ederek kayıpların daha da artmasını engellemiş oldu” diye konuştu.

“Cankurtaranların uyarıları dikkate alınırsa kayıplar en aza inecektir”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amir Yardımcısı Samet Karaca, “Sakaryamıza gelecek olan tatilcilere tavsiyelerimiz şunlar; buradaki cankurtaran arkadaşların asıl amacı insanların tatillerini yasa boğmadan tamamlamalarını sağlamak. Burada yasaklı olan günlerde cankurtaran arkadaşlar aslında onların kötülüklerini değil, zarar gelmemesini istiyorlar. O yüzden cankurtaranların söylediklerini dikkatle dinlemeleri gerekir, çünkü Karadeniz bölgesi diğer bölgelere göre daha tehlikeli ve RİP akıntısı bulunan bir bölge. Amacımız kayıpsız bir sezon geçirmek. İnşallah önümüzdeki sezon daha da iyi hazırlanacağız” şeklinde konuştu.