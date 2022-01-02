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45 yıldır ayakkabı boyayarak evini geçindiriyor

Elazığ’da yaşayan 59 yaşındaki Hasan Kahraman, 45 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ailesini geçindiriyor.

Haberde İnsan 02.01.2022, 11:06
45 yıldır ayakkabı boyayarak evini geçindiriyor

Elazığ’da yaşayan 59 yaşındaki Hasan Kahraman, 45 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ailesini geçindiriyor.

Elazığ’da yaşayan Hasan Kahraman, 14 yaşında ayakkabı boyacılığına başladı. 45 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak 7 çocuğunu büyüten Kahraman, 2 oğlunu da okuttu. Kar kış demeden çarşı merkezde boyacılık yapan Kahraman, bir engelli çocuğuna bakarken evdeki torunlarını okutmak için gayret gösteriyor. Günde 50 ile 70 TL arası para kazanan Kahraman, yaptığı işten memnun olduğunu söyledi.

Çalışarak çocuklarına ve torunlarına baktığını dile getiren Hasan Kahraman, “45 senedir boyacılık işi yapıyorum. Şükürler olsun az çok yaptığım işten razıyım. İnsan kanaatkar oldu mu her şey olur. İnsan kanaatkar olmazsa gözü doymaz, bir avuç toprak olur. Ben ne insanlar gördüm, 5 bin lira maaş alıyor gene de şükretmiyor. Biz burada bir asgari ücretin altında çalışıyoruz. Bazen oluyor ki hiç para kazanmadan eve dönüyoruz. Kışın doğru dürüst bizim işlerimiz olmuyor. İnsanlar kışın gelip ayakkabı boyatmıyor, yazın da terlik giyiyor. Günde 50-70 TL arasında para kazanıyoruz. Allaha şükürler olsun çoluk çocuğumuza bakıyoruz” diye belirtti.

7 tane çocuğu olduğunu ifade eden Kahraman, "Bir tanesi engelli ve çalışamıyor. Ona da geline de ben bakıyorum. Kışın biraz sıkıntı oluyor, ama bir şekilde geçiniyoruz. Elazığ’da bu işi 15-20 kişi yapıyor. Eski yerimiz yıkıldı biz de dağıldık. Her birimiz farklı yerde bu işi yapıyoruz. Soğukta kalın giyinerek burada oturarak işimizi yapıyoruz. Şimdi hazır boyalar çıkmış, insanlar ayakkabılarını o boyalarla boyatıyor. İkinci günde ayakkabıları çatlayıp gidiyor. Daha çok kunduracıların işine geliyor ama boyası çatlamasa bizim işimize gelir. Bizim boyadığımız ayakkabılar en az 10-15 gün kullanabilirler. Eleman yetiştirmedim, ama bu işi yaparak 2 çocuk okuttum. Torunlarımı da okutuyorum, okumakta fayda var" diye konuştu.

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