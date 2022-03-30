banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?

45 günde üretilen bu sucuğun lezzetine doyum olmuyor

Kastamonu’da doğal olarak rüzgâr ve güneşte kurutularak 45 günde üretimi tamamlanan Kastamonu sucuğuna rağbet artıyor.

Haberde İnsan 30.03.2022, 11:46
45 günde üretilen bu sucuğun lezzetine doyum olmuyor

Kastamonu’da doğal olarak rüzgâr ve güneşte kurutularak 45 günde üretimi tamamlanan Kastamonu sucuğuna rağbet artıyor.

Doğal üretim pastırması ile dikkat çeken Kastamonu’da üretilen sucuk da rağbet görmeye başladı. Özel olarak hazırlanan çevresi çelik tel sinekliklerle çevrili ortamda 45 gün boyunca doğal rüzgâr ve güneşte kurumaya bırakılan Kastamonu sucuğu, içerisinde barındırdığı Taşköprü sarımsağı ve özel olarak hazırlanan baharatlarıyla ayrı bir lezzet sunuyor.

45 günde yapılıyor

Özel beslenen büyükbaş hayvanın kaburga kısmından sinirleri alınarak kuşbaşı şeklinde doğranan et, önce kıyma makinesinden çekiliyor. Ardından Taşköprü sarımsağı ve özel olarak hazırlanan baharatlarla karıştırılan Kastamonu sucuğu, bir kez daha kıyma makinesinden geçiriliyor. Son olarak temizlenen hayvan bağırsağına doldurulan sucuk, iplerle bağlandıktan sonra 45 gün boyunca doğal rüzgârda kurumaya bırakılıyor. 45 günün sonunda askıdan indirilen Kastamonu sucuğu, doğal olarak üretildiği için lezzetine ayrı bir lezzet katıyor. Son yıllarda tüm Türkiye’de büyük rağbet görmeye başlayan Kastamonu sucuğu, özenle hazırlanan paketlerle ülkenin dört bir tarafına kargo ile gönderiliyor.

“Sucuğumuzla hem lideriz hem de iddialıyız”

Kastamonu’da pastırma ve sucuk üretimi yapan Ayberk Karaosmanoğlu, “Özel olarak beslediğimiz hayvanların etlerini kaburga kısmından kullanırız. Kaburga etini tercih etmemizin sebebi ise etin kendisinden doğal yağlı olmasıdır. Kaburga etini özenle sinirinden ve kemiğinden ayırdıktan sonra kuşbaşı şeklinde etimizi doğrarız. Doğranan etler makine yardımıyla ilk başta çekilir, kalın süzekten geçirilir. Ardından çektiğimiz etlere coğrafi işaretli dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımız ile baharatlar ekleriz. Bunlar güzelce harmanlanır ve karıştırılır. Sarımsak ve baharatı etimizle birlikte karıştırdıktan sonra etlerimizi bir kez daha bu sefer ince süzekten bir kez daha çekeriz. En son aşamada tamamen kıyma şeklinde çektiğimiz etler doğal olarak temizlenmiş hayvanın bağırsağına doldurulur. Doldurulan sucuklarımız, doğal kurutma dediğimiz yerlerde kenarları ahşaptan yapılan ve camlarında çelik tel sineklikler bulunan yerlerde 30 ila 45 gün arasında kurumaya, dinlenmeye bırakılır. Bunun özelliği, tamamen orijinal rüzgâr ve güneş ile sucuklarımız kurumaktadır. Kuruyan sucuklarımız doğal olduğu için insanlarımız bunu sofrasında gönül rahatlığıyla çiğ olarak dahi tüketebilir. Sucuklarımızı pişirmeye ya da başka bir işleme tutmalarına gerek yoktur. Ekmek ile birlikte tüketebilirler” dedi.

"Lezzetini Taşköprü sarımsağından alıyor"

Kastamonu sucuğunun lezzetinin Taşköprü sarımsağından aldığını söyleyen Karaosmanoğlu, “Bizim sucuklarımızın lezzeti içerisinde barındırdığı coğrafi işaretli dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağından alıyor. Ayrıca özel olarak hazırladığımız baharatlar içerisinde bulunuyor. En önemlisi de bizim yaptığımız sucuklarımız doğal ortamında kendi halinde kurumaktadır. Bu özellikler bizim sucuğumuzu diğer sucuklardan ayırır ve daha lezzetlidir. Bu şekilde bizler üretim yapmış olduğumuz için bizleri Türkiye’de ayrı bir konumda tutuyor. Bu şekilde doğal olarak üretilen başka bir sucuk Türkiye’de henüz yoktur. Bizim sucuğumuzun ayrıcalığı hakiki Taşköprü sarımsağı ile sucuğumuzu hazırladığımız için ve 45 günde de doğal ortamında rüzgâr ile birlikte kuruttuğumuz için sucuğun lezzeti bundan geliyor. Bu lezzetlerimizi Türkiye’de en doğal ortamında ürettiğimiz tek il Kastamonu’dur. Biz bu konuda hem iddialıyız hem de lideriz. Bizim üzerimize bir başka il daha yoktur. Çünkü biz, bu işi en doğal şekliyle tek Kastamonu’da yapıyoruz. Pastırmamızı da sucuğumuzu da doğal ortamında rüzgâr ile birlikte kurutup satışa sunarız. Bu doğal rüzgâr ile kurutmayı Türkiye’nin bir başka ilinde göremezsiniz. Kastamonu pastırması 2 ayda kurur, sucuğumuz da 1 aydan fazla sürede kurumaktadır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19