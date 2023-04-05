44 yıldır her yaz Adana'ya geldiği minibüsüyle bu kez depremzedelere yardıma koştu

Adana'dan 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya giden Hasan Marçin, 20 yıl önce yerleştiği Polonya'da restoran zinciri kurdu. Marçin, her yaz düzenli olarak babasıyla birlikte 44 yıldır kullandıkları minibüs ile memleketine gelmeyi ihmal etmedi. Kahramanmaraş merkezli depremin oluşturduğu yıkımı televizyon ekranlarından takip eden Marçin, afetzedelerin acısına kayıtsız kalamayarak arkadaşları arasında yardım kampanyası başlattı. Deprem bölgelerindeki AFAD depolarına 2 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderen Marçin daha sonra bölgeye gitmek için baba yadigarı 44 yıllık minibüsünün bakımlarını yaptırdı. Marçin, minibüsün dışına Polonya ve Türk bayraklarının yanı sıra depremin simge görsellerini de yapıştırdı. Minibüsünün arkasına çocuklar için futbol topu ve çikolatalar yükleyen Marçin, 6 günde Hatay'a ulaştı.

TIKLA İZLE