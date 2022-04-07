44 yıldır aynı kaldırımda tezgah açıyor

Kahramanmaraş’ta 77 yaşındaki Yaşar Gökduman, 44 yıldır aynı kaldırım kenarında tespih yüzük, saat ve künye satıyor.

Ekmekçi Mahallesindeki kaldırım kenarına 44 yıldır tezgah açan 6 çocuk babası Yaşar Gökduman, her sabah tezgahını kurup müşterilerini bekliyor.

Gücünün yettiği yere kadar çalışmaya devam edeceğini söyleyen Gökduman, “Ben burada 44 yıldır satış yapıyorum. İlk önceleri kartpostallar satıyordum. Zamanla ilgi kalmayınca künye, tesbih ve cüzdan satmaya başladım. Asıl mesleğim bakırcılık, fakat Maraş olaylarından sonra bıraktım ve burada ürünler satmaya başladım. Gücümün yettiği yere kadar çalışmaya devam edeceğim. Eskiden bayram geldiği zaman kartpostal alırlardı. Şimdi alan da yok soran da yok. Bitti. Her şey bitti insanlıkta bitti" dedi.