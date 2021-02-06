44 yaşında muhtar, nikah şekeri yerine zeytin ağacı dağıttı

Adana’nın Kozan ilçesinde 17 yıllık muhtar Hikmet Aslan (44), Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’a verdiği sözü tutarak dünya evine girdi. “Tayininiz çıkmadan evlenirsem, şahidim siz olacaksınız” diye söz alan muhtarın nikah şahitliğini Kaymakam Gürçam yaptı. Aslan çifti davetlilere nikah şekeri olarak Zeytin ağacı fidesi hediye etti.

Adana’nın Kozan ilçesinde 17 yıldır Akarca Mahallesi muhtarı olan Hikmet Aslan, Bedia Toklu ile nikah masasına oturdu. Kozan Belediyesi Millet Bahçesi’nde açık havada korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen nikah merasimine Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve çiftin yakınları katıldı.

Kaymakam Gürçam’ın nikah şahidi olduğu törende nikahı kıyan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kaymakamın baskısı ve etkisi altında kalmadan birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini sorup onay aldıktan sonra işlem yapması davetlileri güldürdü.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ilçede mahalle gezilerinde muhtarı ziyaret ettiği süreçte bekar olduğunu ve tayini çıkmadan evlenirse nikah şahidinin kendisi olacağı sözünü hatırlattığını belirterek muhtarın sözünü tuttuğunu ve şahitliği için bir araya geldiklerini kaydetti.

Kaymakam Gürçam aile kurumumun toplumun ve ülke geleceği için sağlıklı nesiller adına büyük önemi olduğunu kaydederek çiftin yüzüklerini takarak nikahlarına şahitlik etti. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan evlilikte sevgi, saygı, sadakat ve sabrın çok önemli olduğunu hatırlatarak çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Aile cüzdanını geline veren Başkan Özgan, Kozan Kaymakamı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken çiftin nikah hediyesi zeytin ağacı fidesini çok anlamlı bulduklarını belirterek herkesin bir ağacı olması adına örnek olması gerektiğini söyledi.

Bekar hayatına Bedia Toklu ile dünya evine girerek son veren Akarca Mahallesi Muhtarı Hikmet Aslan çok mutlu olduğunu kaydetti. Gelin Bedia Aslan da bir ömür huzur içinde yaşamak istediklerini belirterek "Nikah hediyesi olarak davetlilere verdikleri zeytin ağacının herkesin bir anısı ve ağacı olsun istedik” dedi.