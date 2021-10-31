43’üncü tırmanışını Mereto Dağı’na yaptı

"Anadolu Parsı" unvanı için Türkiye’nin 81 ilinde 81 zirveye solo tırmanış yapmayı hedefleyen dağcı Erdek Cennet, 43’üncü tırmanışını Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Batman’ın Sason ilçesindeki 3000 rakımlı Mereto Dağı’na gerçekleştirdi.

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan 3000 rakımlı Mereto Dağı’na 8 saatte solo tırmanışla tırmandığını belirten solo alpinist dağcı Erdek Cennet, “Projem Anadolu Parsı unvanını alma yönünde bir projedir. Projenin sonunda gittiğim illerde tırmandığım dağları belgeleriyle birlikte yetkili mercilere ulaştırarak ’Anadolu Parsı’ unvanını almayı hedefliyorum. Ülkemizde bulunan 81 ildeki en yüksek 81 dağa tırmanmayı hedefliyorum. Tırmanışa Sason üzerinden başladım. 8 saatlik bir sürede tırmanışı tamamladım. Zirve rotası muhteşem ötesiydi. Bu güne kadar yaptığım tırmanışlardan en iyisiydi. Yüksek sarp kayalıklar, bölgeyi gören zirvesi ve görüntüsü muhteşemdi. Bugün kar yağışlı olması ve fırtına olması da benim kendi fizyolojimi sınama adına çok isabetli oldu. Yüksek irtifa dağcılarının Mereto Dağı’nı görmelerini tavsiye ederim. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir dağ” dedi.

Dağcı Erdek Cennet, başlattığı projeyle Türkiye’de 81 ilin en yüksek rakımdaki zirvelerine solo tırmanışlar yaparak, bu bölgeleri ekoloji turizmine kazandırıp, sporun ana duygusu olan doğa ile iç içe sağlıklı yaşam, birliktelik, dostluk ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye çıkartarak katkı sağlamayı amaçlıyor.