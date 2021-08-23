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43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Haberde İnsan 23.08.2021, 00:05
43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit: Yoğunluk havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Hafta sonu tatillerini farklı illerde değerlendiren vatandaşlar, geri dönüş için yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergâhında trafiğe takılan sürücüler, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Binlerce aracın geçiş yaptığı kilit kavşak, drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Kavşaklarda kontrollerini artıran ekipler, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.

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