43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu sürüyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, Kurban Bayramı’nın arefe gününde yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı’nın arefe gününde yollara akın eden binlerce vatandaş, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu oluşturdu. Bayram dolayısıyla günlük 100 bin aracın üzerinde aracın geçiş yaptığı "kilit kavşak" karayolunda trafik, durma noktasına geliyor. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalara da anın da müdahale eder ekipler, sürücülerin emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

Özellikle Ankara-Samsun D-200 karayolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar, saatte 60 ile 70 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Bazı kavşaklar ise trafiğin rahat akışını sağlanması için beton bariyer ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.