43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, Ramazan Bayramı’nın arife gününde de trafik yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 5 günlük tatili değerlendiren vatandaşlar, memleketlerine yada tatil beldelerine gitmek üzere arife gününde de yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, arife gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği Ankara-Samsun kara yolunda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.