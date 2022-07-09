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43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği sürüyor: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gece yarısı yaşanan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

Haberde İnsan 09.07.2022, 00:56
43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği sürüyor: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gece yarısı yaşanan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik, yer yer durma noktasına geldi. Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti.

Kilometrelerce oluşan araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi. Yoğunluk karşısında trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Bazı kavşaklar ise trafiğin rahat akışının sağlanması için beton bariyer ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.

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