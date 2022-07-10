43 dereceyi gören Diyarbakır’da çocuklar süs havuzuna koştu

Diyarbakır’da Kurban Bayramı’nın ikinci gününde hava sıcaklığı kentte 43 dereceyi görünce çocuklar süs havuzuna akın etti.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde sıcaklığın 43 dereceyi bulduğu kentte Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı’ndaki havuza girdi. Bazı çocukların tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülürken, havuzdan çıkan çocuklar beton zemine uzanıp güneşlendi. Havuza firen çocuklardan Yusuf Gezen, “Anzele havuzuna serinlemek için kuzenlerimle geldim. Güzel bir şekilde yüzüyoruz. Bugün hava çok sıcak, havuz çok soğuk” dedi.

Mehmet Gezen ise havanın 44 dereceyi gördüğünü, sıcak olduğu için yüzmeye geldiğini ifade etti. Gezen, havuzdan çıktıklarında çok soğuk olduğunu, uzanıp ısındıktan sonra yine suya atladıklarını söyledi.