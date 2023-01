42 maden işçisinin öldüğü facianın ardından

Zonguldak’a gelen İndustriall Avrupa Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Luc Triangle ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği Amasra maden faciasını yakından takip ettiklerini ifade ederek adaletin bir an önce tecelli etmesi beklentisinde olduklarını ifade ettiler.

İndustriall Avrupa Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Luc Triangle ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan Bartın ziyaretinin ardından Zonguldak’a hareket etti. Burada çeşitli ziyaretler yapan heyet ardından Genel Maden İşçileri Sendikası’nı ziyaret etti.

42 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın yalnızca Türkiye değil uluslararası alanda büyük bir yankı oluşturduğunu söyleyen Kemal Özkan, adaletin bir an önce tecelli etmesi beklentisinde olduklarını söyledi. Özkan, "Tabii ki kazayla ilgili olarak bizim beklentimiz adaletin bir an önce tecelli etmesidir. Kamu vicdanının, ailelerin, işçilerin, sendikaların vicdanının bütün kamuouyunun vicdanının rahatlaması, teskin olabilmesi için bu adaletin tecelli etmesi gerekiyor. O yüzden yargı sürecinin bir an önce başlamasının, gerçek sorumluların gerekli müeyyiedeler, cezalara çarptırılmasını bekliyoruz. Bu süreci yakından takip edeceğiz. Bu bizim için son derece önemli. Adaletin tecelli etmesi yalnızca buradaki değil uluslararası kamuoyunda da beklenen konu. Zira 14 Ekim tarihinde patlama gerçekleştiğinde bütün uluslararası alanda büyük bir yankı oluşturdu. O itibarladır ki bu adaleti görmemiz lazım. Onunla birlikte evet kaybettiklerimizi anıyoruz. Aynı anda çalışan, yaşamaya devam eden madencilerimizin geleceğini de garanti altına almamız lazım. O nedenle bu patlamadan gerekli dersleri çıkartmamız lazım. Bu bağlamda özellikle madendeki yangının sönmesinin ve gerçek nedenlerin herkesçe kabul edilebilecek, bağımsız, bilimsel verilerle desteklenmiş ortaya konan bir raporla açıklanmasını bekliyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Şu ana kadar elimizde olan verilerle kendi deneyimimizle birlikte belli tahminlerimiz var. Bu tahminlerimizin gerçek anlamda verilerle, alan verileriyle örtüşmesi gerekiyor. Bunu bekliyoruz. Madende bireysel hataların sistemik bir noktada buluşmaması, bireysel hataların önemli rol oynaması bizler açısından son derece kaygı verici" ifadelerine yer verdi.

Ziyarette Luc Triagnle de madencilik sektöründe iş sağlığı ve işçi güvenliğine ilişkin detaylara dikkat çekti. Ziyaret hediyelerin verilmesi ile sona erdi.