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41 yıllık emekli öğretmen Nilgün Çelik, “Öğretmenlikten emekli oldum, hayattan değil”

Zonguldak’ta beden eğitimi öğretmenliğinden emekli olan 66 yaşındaki Nilgün Çelik, yaptıkları ile gençlere taş çıkartıyor. Halkoyunlarından dalışa, yamaç paraşütünden maraton koşusuna kadar birçok alanda derece alan Nilgün Çelik, monoton hayatı değil maraton hayatı seviyor.

Haberde İnsan 24.11.2021, 16:08
41 yıllık emekli öğretmen Nilgün Çelik, “Öğretmenlikten emekli oldum, hayattan değil”

Zonguldak’ta beden eğitimi öğretmenliğinden emekli olan 66 yaşındaki Nilgün Çelik, yaptıkları ile gençlere taş çıkartıyor. Halkoyunlarından dalışa, yamaç paraşütünden maraton koşusuna kadar birçok alanda derece alan Nilgün Çelik, monoton hayatı değil maraton hayatı seviyor.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 1977 meslek hayatına başlayan 66 yaşındaki Nilgün Çelik 2018 yılında öğretmenlik mesleğinden emekli oldu. Monoton bir hayat değil maraton bir hayatı felsefe edinen Çelik, aldıkları dereceler ve başarıları ile göz dolduruyor.

Öğretmenlik hayatına 1977 yılında başladığını ifade eden Çelik, “1977 yılında ilk görev yeri Çaycuma lisesi burada göreve başladım ve 41 yıl öğretmenlikten sonra öğretmenlikten emekli oldum ama hayattan emekli olmadım felsefem monoton bir hayat değil maraton bir hayatı tercih etmeniz. Öğretmenlik yıllarımda mesleğimin dışında halk oyunlarına çok zaman ayırdım çünkü öğrenci iken hep derdim bizim halk oyunlarımız niye yok bizim yöremizin halk oyunları niye yok geldikten sonra bunlar üzerinde araştırma yaptığım çalışma yaptım Çaycuma kadın giyim üzerine Çaycuma oyunlarınıza 4 tane oyun derlemem var bunları hazırladık kültür bakanlığını arşivine girdi bunlar ve uzun yıllar yarışmalara katıldık yurtdışı festivallere katıldık ve burada da bu çalışmalara hala devam ediyoruz okullarda olsun yetişkinlerle olsun. Şu anda da belediye halk oyunları topluluğuna 70 kişi olarak çalışmamıza devam ediyoruz. Yani öğretmenliğin sırasında yaz aylarında boş durmadım öğrenci kamplarında milli eğitim Bakanlığı’nın gençlik Spor bakanlığının Türk Kızılay’ının ulusal ve uluslararası kamplarında eğitim şefi, program sorumlusu ve koordinatör olarak görev yaptım çok büyük keyif aldık bu kamplara kendi dalında en yetişkin insanlar geliyordu bizi de onlardan bilgi alışverişinde bulunuyorduk onlarda bizlerden bilgi alışverişinde bulunuyordu ve geldiğinizde yenilenmiş bir öğretmen olarak tekrar görevimize devam ediyorduk” dedi.

“Bisiklet hayatımın her anında”

Bisikletle ilk 4. sınıfta tanıştığını ifade eden Nilgün Çelik, “1966 yılında ilkokul 4 sınıfta kendi kendine bisiklete binmeyi öğrendim çünkü o zaman burada bırakın bisikleti araba bile tek tük var. Yollar yok merak ettim kendi kendime bisiklete binmeyi öğrendim. O zamandan beri hala bisiklet kullanıyorum ulaşım aracının bisiklet yaz kış bisiklete binerek işime gidiyorum ve bundan da büyük keyif alıyorum keşke herkes bunu yapabilse bisikleti hayatının içine soka bilse çok güzel bir uğraş bunun dışında yani mesleğinin dışında dediğim gibi farklı alanlarda uğraşmayı ve çalışmayı sevdim Zonguldak’ta scuba kursuna gittim öğrendik şimdi amatörce hala dalışlara devam ediyorum yine Zonguldak’ta yamaç paraşütü eğitimi aldım. 2018 yılında 63 yaşındaydım o zaman bunu özellikle söylüyorum ki yaşla etkinliğin ya da uğraşın hiçbir alakası yok yeter ki insanlar istesin asla pes etmesin başarı bunun arkasından geliyor. Ben meslek hayatım boyunca her sabah erkenden kalktım sporumu yaptım işim öyle gittim çünkü bu sene hem dinç tutuyor hem daha üretken yapıyor. Emekli olduktan sonra emekli olmadan da gidiyorum emekli olduktan sonra daha çok gitme imkanım oldu ben nasıl olsa koşuyorum diye koşulara maratonları katılmaya karar verdim eve gittiğimde gittiğim zaman da yaşım baya ilerlemiş olduğu için kendi yaş gruplarında hep birinci oldum ve 2021 yılında Runatolia Antalya maratonuna gittim Edirne’ye dostluk maratonuna katıldım Zeytinburnu Cumhuriyet kursuna katıldım en sonunda Çaycuma’da yapılan bir yol koşusuna katıldım ve kendi yaş grubunda birinci oldum birinci olmak değil benim amacım o yarışı bitirmekti” dedi.

“Bu işi yaptığım için çok mutluyum”

Öğretmenlik mesleğini yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden emekli öğretmen Nilgin Çelik, “Öğretmen olduğum için bu işi yaptığım için çok mutluyum dünyanın neresine gidersek gidelim bir öğrencim ile karşılaştınız zaman öğrencilerimize verdiklerimiz bizim en değerliniz en büyük hazinemiz onlardan bu geri dönüşü almak hele bir öğretmenin için en büyük keyif verici bir olay. Keyifle çalıştım ben mesleğini çok severek yaptım. Keşke herkes mesleğini bu kadar sevse de bu kadar çok böyle yapsa. Mesleğimi iş olarak görmedim yani hiçbir zaman onu severek yaptım üretmeyi sevdim bütün öğretmenler mesleklerini severek yaparlarsa bu çocuklarımıza gençlerimize mutlaka katacağımız artılar çok olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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