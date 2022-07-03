41 paraşütçünün mücadele edeceği yarışma başladı

Çankırı’da 41 sporcunun katılımı ile düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması başladı.

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması düzenleniyor. Çankırı Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun destekleri ile gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye, Almanya, Ukrayna ve İran’dan 41 paraşütçü katılıyor.

Yarışma çerçevesinde Bayramören ilçesindeki Kuzey Kalkış Pisti’nden havalanan paraşütçüler, Atkaracalar ilçesi Çardaklı beldesine iniş yapacak. Paraşütçülerin havalanması ile başlayan yarışlar, 7 Temmuz’da sona erecek.