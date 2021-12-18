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400 çeşit materyalle soda açtı, sosyal medyada fenomen oldu

Sakarya’da soda kapaklarını 400 çeşit materyalle açtığı videolarını sosyal medyaya yükleyen adam, fenomen oldu. Videolarıyla beğeni toplayan Deniz Üstün, “Bazı videolar milyonlarca izleniyor, ayrıca 100-150 bin civarında paylaşım yapılıyor“ dedi.

Haberde İnsan 18.12.2021, 11:13
400 çeşit materyalle soda açtı, sosyal medyada fenomen oldu

Sakarya’da soda kapaklarını 400 çeşit materyalle açtığı videolarını sosyal medyaya yükleyen adam, fenomen oldu. Videolarıyla beğeni toplayan Deniz Üstün, “Bazı videolar milyonlarca izleniyor, ayrıca 100-150 bin civarında paylaşım yapılıyor“ dedi.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında farklı aktivitelere merak salan Deniz Üstün, tükettiği sodanın kapaklarının değişik materyallerle açmaya başlayınca ilgi odağı oldu. Emzik, baret, telefon, şarj adaptörü, koli bandı gibi 400 çeşit materyalle açtığı soda kapaklarının videolarını sosyal medyaya yükleyen Üstün, fenomen oldu. Videolarına gelen yorumların kendisini mutlu ettiğini belirten Üstün, soda kapağı açmanın yanı sıra izleyicilerine sosyal mesajlar da verdiğini aktardı. Hedefinin 400 materyalden bin materyale çıkarmak olduğunu belirten Üstün, çektiği videoların bazılarının birçok kez paylaşıldığını dile getirdi.

“Eğlenceli bir şey olduğuna inanıyorum”

Değişik materyallerle soda kapağı açma videolarını sosyal medya koyan ve ilgi odağı olan Deniz Üstün, “Yaklaşık bir yıl önce kalp krizi geçirdim ve o zaman hayatımda ilk defa evde 10 gün kapalı kaldım. Hayatın boş şeylerle geçtiğini gördüm ve bununla ilgili bir şeyler yapmak istedim. Ve videoları sosyal medyaya yüklemeye başladım, videolarda gençlere de sosyal mesajlar veriyorum. Herkesin yaptığı değil de genellikle kimsenin açamayacağı materyaller ile maden sularının kapaklarını açıyorum, hatta şuanda yaklaşık 400’e yaklaştı bu materyallerin sayısı. Gençler ile aramız çok iyi, paylaşımlarımda onlara sosyal mesajlar veriyorum. Eğlenceli bir şey olduğuna inanıyorum” dedi.

“Bazı videolar milyonlarca izleniyor, ayrıca 100-150 bin civarında paylaşım yapılıyor”

Videolarının büyük beğeni topladığını belirten Üstün, “Bir arkadaşım bu videoları sosyal medyada paylaşalım dedi. Sonrasında paylaşmaya başladık ve eğlenceli olduğunu gördük. İşin gerçeği bakış açımda değişti hayata, özellikle gençlerle çok iyi diyalog kuruyoruz. Güzel bir şey olduğunu gördüm, eğlencesine devam ediyorum. Bazı videolar milyonlarca izleniyor, ayrıca 100-150 bin civarında paylaşım yapılıyor. Gençleri o kadar çok kötü alışkanlıklara iten şeyler var ki; ben bu konuda videolarımda sosyal mesajlar vererek gençleri biraz daha iyi yönlendirmeye çalışıyorum diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Hedef bin materyal”

Soda şişelerini 400 materyal ile farklı tekniklerde açan Üstün hedefinin bin materyal olduğunu belirterek, “400 materyal ile kimsenin becereceği şekilde değil hep farklı farklı şekilde açtım. Şaşırıyorlar genelde. Hedef bin materyal diyoruz. Bazen bazı eleştiriler alıyoruz, ‘kapak açarak ne olur’ diye. İlk başlarda 2-3 kez izleniyordu ama devam ettikçe bu sayı milyonlara ulaştı. Bir de gerçekten düşündüğünüz zaman kapak açarak nereye gelinir diyorlardı, şuanda muhteşem bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Mesela markete gittiğimiz zaman açacak aramıyorum hiçbir zaman. O an aklıma gelen şeyle açıyorum. Maden suyunu alırken, ‘ağabey açayım mı’ diyorlar ve ben de hayır ben açarım diyerek örneğin ayakkabımı çıkartıp açıyorum ve şok oluyorlar biranda” şeklinde konuştu.

“Birçok materyal ile açtığını görünce ilgimi çekti”

Üstün’ün soda kapaklarını değişik materyallerle açtığını görünce şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden Doğukan Yüksel, “Hiç beklemiyordum böyle bir şey olabileceğini. Arkadaşımın evine gittiğim zaman denk geldim ve şaşırdım. Sosyal medyasında takip etmeye başladım. Kapakları açmanın yanı sıra bizlere güzel mesajlar da veriyor, o yüzden beğeniyle takip ediyorum. Birçok materyal ile açtığını görünce ilgimi çekti” ifadelerini kullandı.

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