Aydın’ın Koçarlı ilçesinde araba döşemeciliği yapan Metin Sandal (60), diktiği birbirinden farklı renk ve modeldeki oto döşemeleri ile 40 yıldır araçları gelin gibi süslüyor.

Eski araç döşemelerini yenilemek, yeni döşemeleri de eskimeye karşı korumak için yapılan koltuk döşemeleri her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Her zevke uygun, istenilen model ve renkte yapılabilen araç döşemeleri özellikle modifiye tutkunlarının gözdesi olmayı sürdürüyor. Koçarlı ilçesinde 40 yıldır araçları istenilen renk ve modeldeki kumaşlarla adeta bir gelin gibi süsleyen araba döşeme ustası 60 yaşındaki Metin Sandal, mesleğin piyasada araçlar var oldukça ölmeyeceğini ancak mesleğin gençler tarafından rağbet görmediğini belirtti. Mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu kaydeden Sandal, "Otomobil servislerinin vermediği hizmeti veriyoruz" dedi.

Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adadı

Çırak olarak 13 yaşında araç döşemeciliği işine başladığını belirten Metin Sandal, "Askerlik çağıma kadar ustamın yanında mesleğimi en ince ayrıntısına kadar öğrendim. Daha sonra askere gittim. O zamanlar askerlik 2 yıldı. 2 yıl vatani görevimi yerine getirdikten sonra memleketime döndüm. Kendi iş yerimi açmaya karar verdim ve İzmir’e gittim. Kısa bir süre sonra fikir değiştirerek iş yerimi memleketimde açmaya karar verdim ve Koçarlı’ya gelerek kendi işimi kurdum. O günden bu yana geçen 40 yıldan bu yana çok şükür işimizin başındayız, evimi bu işten kazandığım para ile geçindiriyorum" dedi.

"Mesleğimiz çok güzel bir meslek. Piyasada araba oldukça bizim mesleğimiz ölmez" diyen Sandal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesleğimiz güzel olsa da çırak bulmakta çok zorluk yaşıyoruz. 3-5 yıl daha bu mesleği yaparım ama emeklilik zamanım geldiğinde işimi devredebileceğim bir çırağım yok. Meslek, unutulmaya yüz tuttu artık. Ama piyasada araba oldukça bu meslek bence ölmez. Sıfır araba gelse döşemeleri eskimesin diye üzerine kılıf takıyoruz, soğuktan sıcaktan korumak için branda yapıyoruz. Eski araçların da döşemelerini yeniliyoruz. Bu işlem oto servislerinde yapılmıyor, servislerin vermediği hizmeti veriyoruz. En eski arabadan en yenisine kadar hizmet vermeye çalışıyoruz."