40 saat sonra enkazdan çıkartılan minik Yağmur’a hastanede mini konser

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde 40 saat sonra enkaz altında çıkartılan ve “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleriyle hafızalara kazınan 9 yaşındaki Yağmur Albayrak için hastane odasında mini konser verildi. Yağmur, müzik eşliğinde şarkılar söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 7 katlı bir bina çökmüş ve 40 saat sonra enkaz altından 9 yaşındaki Yağmur Albayrak sağ çıkarılmıştı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleri ile herkesi ağlatmıştı. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren ve şarkı söylemeyi çok seven Yağmur için gönüllü müzisyenler tarafından hastane odasında mini konser verildi. Yağmur, müzisyenlere eşlik ederek şarkılar söyledi.

O anlar görenleri yeniden duygulandırdı.