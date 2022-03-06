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4 yıldır Türk bayrağıyla Çanakkale’ye yürüyor

Çanakkale şehitleri için Türk bayrağıyla İstanbul’dan yola çıkan Saffet Gümüş, 4 günde Tekirdağ’a ulaştı.

Haberde İnsan 06.03.2022, 14:16
4 yıldır Türk bayrağıyla Çanakkale’ye yürüyor

Çanakkale şehitleri için Türk bayrağıyla İstanbul’dan yola çıkan Saffet Gümüş, 4 günde Tekirdağ’a ulaştı.

55 yaşındaki Tokat 15’liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı anısına İstanbul’dan çıktığı vefa yürüyüşünün 4. gününde Tekirdağ’a ulaştı. Çanakkale şehitleri için 4 yıldır vefa yürüyüşünü sürdüren Gümüş’ü Süleymanpaşa ilçesi sahilinde AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu karşıladı. Sahilde oturup ikram edilen çayları içen Gümüş, burada bir süre mola verdikten sonra Türk bayrağını alarak yoluna devam etti. Gümüş, yürüyüş boyunca yolda bulunan vatandaşların ve geçen araçların sürekli sevgi gösterilerinde bulunduğunu ifade ederek, Çanakkale’ye kadar yürüyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türk bayrağını hediye edeceğini söyledi.

Yolda gazetecilere açıklama yapan Saffet Gümüş, “Bu torundan dedeye vefa yürüyüşünün dördüncü yılı, bugün dördüncü gün Tekirdağ’a ulaştık. Sağ olsun Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcımız bizi karşıladılar. Misafirperverler, kendilerine buradan kucak dolusu sevgiler diyorum. 4 gün önce Esenler Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu’dan almış olduğum bu al bayrağı nasip olursa 18 Mart’ta Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şehitler adına iletmeye çalışacağız. Çanakkale ruhu bizde bitmedi, bitmeyecek. Tabii zaman zaman yüreğimizde yanıyor. Dün akşam televizyon izledim, bizde Çanakkale ruhu ne zaman gitti diyorum. 11 gündür Ukrayna’da savaş var. Zengini de, fakiri de aynı. Adamların parası var yağı yok, unu yok, ekmeği yok. Gençler, Çanakkale ruhu bizden eksik olmasın. Ne oluyor bize diyorum, silkelenip kendimize gelelim. Çanakkale ruhu bizden giderse bayrağımız elden gider, namusumuz elden gider, vatanımız elden gider. Vatansız ne bir yağın, ne bir tuzun, ne bir patatesin ne de soğanın olmaz. Vatansız yarin olmaz, vatansız bayrağın olmaz. Kuru peksimetle, un çorbası ile bir patates ile teslim ettiler. Yoktu o zaman yağsız yediler, tuzsuz yediler, kuru peksimet yediler. Bu bayrak için, bu vatan için. Silkelenip kendimize gelelim. 4 gündür yoldayım, nasip olursa günlük 35-40 kilometre bir yol yapıyorum. Şehitler için yürüdüğümde dağlar diz çöküyor, çakıllı yollar düz oluyor, hiç yorulmuyorum usanmıyorum. Çanakkale ruhunu kaybetmemek için yollardayım” dedi.

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