4 yılda 38 bini aşkın vatandaş nikahlarını il ve ilçe müftülüklerinde kıydırdı

İçişleri Bakanlığı, son 4 yılda il ve ilçe müftülükleri tarafından kıyılan resmi nikahlara ilişkin sayısal verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bu süre zarfında il ve ilçe müftülükleri tarafından 38 bin 53 nikah kıyıldı.

İçişleri Bakanlığı, son 4 yılda il ve ilçe müftülükleri tarafından kıyılan resmi nikahlara ilişkin sayısal verileri paylaştı. Son 4 yılda il ve ilçe müftülükleri tarafından 38 bin 53 nikahın kıyıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Evlendirme işlemlerinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması için müftülüklere verilen resmi nikâh kıyma yetkisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 38 bin 53 nikah akdi il ve ilçe müftülüklerince gerçekleştirildi. 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 2017 yılında düzenleme yapılmış, bu düzenleme ile il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmişti. Evlendirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle hangi müftülüklerin resmi nikah kıyabileceği Bakanlığımız tarafından belirleneceği düzenlenmişti. Müftülüklere resmi nikah kıyabilme yetkisi veren bu değişiklik vatandaşlardan yoğun talep gördü. Uygulama başladığı günden bugüne kadar toplam 38 bin 53 resmi nikah müftülüklerce kıyıldı.”

İlk sırayı Diyarbakır aldı

İl ve ilçe müftülüklerinde en çok nikah akdi yapılan şehrin Diyarbakır olduğu aktarıldı. Diyarbakır’da 3 bin 547 çiftin nikah akdi gerçekleştirilirken, Diyarbakır’ı sırasıyla 3 bin 258 ile İstanbul, bin 855 ile Ankara, bin 720 ile Konya, bin 402 ile Van, bin 249 ile Mardin, bin 74 ile Kahramanmaraş takip etti.