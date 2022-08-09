4 milimetrelik bıçak yaptı, Guinness’e girmek istiyor

Samsun’da bir vatandaş evinde kurduğu hobi atölyesinde dünyanın en küçük bıçaklarını üretti. 4 milimetre uzunluğunda bıçak yapan vatandaş, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istiyor.

Cerrahi aletler sektöründe çalışan 30 yıllık bıçak ustası 47 yaşındaki Mustafa Karagöz, yıllar önce televizyonda gördüğü bir haberden etkilendi. Haberde bir kişinin 2 buçuk santim uzunluğunda bıçak yaptığını gören Karagöz, daha küçüğünü yapmak için kolları sıvadı. Evinde kurduğu hobi atölyesinde dünyanın en küçük bıçaklarını üretmeye başladı. İlk seferde 2,5 santimetrelik bir bıçak yapan usta, daha sonra 4 milimetreye kadar düştü. Bıçaklar ise çok küçük olmasına rağmen bir kağıdı kesebiliyor.

"4 milimetreye kadar düşürdüm"

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Mustafa Karagöz, “Cerrahi el aletleri üreten bir yerde çalışıyorum. Orada otopside kullanılan bıçakları üretiyorum. Bir gün evde televizyon izlerken haberlerde 2 buçuk santim bıçak yapıldığını gördüm. Bu bıçak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş. Sonra ben bunu kendim yapabilir miyim diye düşündüm. Kendime bir hobi atölyesi kurdum. Burada deneye deneye en son 4 milimetreye kadar düşürdüm. Bu tamamen heves ve merak işidir. Ben bu bıçakları satmıyorum. Kendim koleksiyon gibi biriktiriyorum. Arada sırada merak edenler oluyor. Onlar tek tük alıyor. Ben asıl tıbbi alet işinde çalışıyorum. Hafta sonları ise burada bıçak üretiyorum” dedi.

Bıçakların yapım aşaması

Kurduğu atölyede hummalı bir çalışma yaptığını belirten Karagöz, “Bıçaklarımı 420 krom paslanmaz çelikten üretiyorum. İlk olarak kızgın ateşte dövüyorum. Sonra şekil veriyorum. Peşine suyunu alarak tekrar şeklini getirdikten sonra su verme yapıyorum. Zımparası, parlatması ve sap montajı bittikten sonra son halini alıyor” diye konuştu.

Guinness’e girmek istiyor

Bu kadar küçük bıçak yapanı duymadığını ifade eden Karagöz, “Guinness Rekorlar Kitabı’na giren bıçak uzunluğu 2 buçuk santim olarak biliyorum. Ben bunu kendim 2 buçuk santimden sonra 4 milimetreye kadar indirmeyi başardım. Sonradan daha küçüğü yaparak başvuran olmuş mudur bilmiyorum. Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmak istiyorum” şeklinde konuştu.