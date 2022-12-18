4 kuşak ata mesleği ayakkabıcılığı babası ile birlikte yapıyor

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İbrahimcan Polat, ilçede fazla iş sahası olmadığı için babası ile birlikte 4 kuşak ata mesleği olan ayakkabıcılık mesleğini yapıyor.

Ermenek’te yaşayan 23 yaşındaki İbrahimcan Polat, yaklaşık 10 bin nüfuslu ilçede iş sahası fazla olmayınca 4 kuşak ata mesleği olan ayakkabıcılık yapmaya karar verdi. Askerlik dönüşü babası ile birlikte ata mesleğine başlayan İbrahimcan Polat, ilk zamanlarda müşterilerinin kendisine güvenemediğini ancak zamanla alıştıklarını söyledi.

İlçede iş sahasının kısıtlı olması nedeniyle ata mesleğinin yaptığını söyleyen İbrahimcan Polat, "Askerdeydim, Ermenek’e gittiğimde ne yapabilirim diye düşündüm. İş sahası fazla yok. Ailem de dışarıya çıkmama fazla gönüllü değil. Ermenek’te de dediğim gibi fazla iş sahası yok. Dedem bu meslek ile uğraşıyordu zaten. İşte babam, komple yedi sülalem diyebilirim. Dedim ben de herhalde yaparım bu işi, zaten bildiğim bir meslek, yapayım oturayım dedim. Yaşım genç olduğu için biraz farklı görünüyorum ama bence akıl yaşta değil baştadır. Babamdan eksiklerim vardı onu da tamamladım. Bu meslekten ufak tefek devam ettiklerim vardı. Oturdum buraya 2-3 yıldır devam ediyorum. İlk işe başladığım zamanlarda çok fazla sıkıntı çekmiştim. Müşteriler bana güvenemiyordu. Belirli bir müddet sonra insanlar alıştı" dedi.

“Babam ’kızları okutun, oğlanlara ayakkabıcılığı öğretin’ derdi”

Babasının kendisine vasiyeti üzerine oğluna ayakkabıcılığı öğrettiğini söyleyen baba Abdullah Polat ise, "Rahmetli babamın vasiyeti ’kızları okutun, oğlanlara ayakkabıcılığı öğretin’ derdi. Baba mesleği olduğu için ve kendi mesleğimiz olduğu için severek yapıyoruz. Ben de rahmetli babamın vasiyetini yerine getirerek genç yaşta öğrettim, sevdirdim, severek de yapıyor. Kızım okuyor, ana sınıfı öğretmenliği, okul öncesi, Eskişehir’de. Oğlana da mesleği öğrettim severek çalışıyor. Genç olduğu için şaşıranlar var ama meslek iyi bir şeydir" diye konuştu.