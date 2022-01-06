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4 bin 476 can dostu İnegöl Belediyesi ile hayata tutundu

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2021 yılında 4 bin 476 yaralı ve hasta sokak hayvanının tedavilerini gerçekleştirerek sağlığına kavuşturdu. Ayrıca 192 kedi ve 255 köpek sahiplendirildi.

Haberde İnsan 06.01.2022, 14:25
4 bin 476 can dostu İnegöl Belediyesi ile hayata tutundu

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2021 yılında 4 bin 476 yaralı ve hasta sokak hayvanının tedavilerini gerçekleştirerek sağlığına kavuşturdu. Ayrıca 192 kedi ve 255 köpek sahiplendirildi.

Şehirde yaşayan her canlının sorumluluğunu üzerinde hisseden İnegöl Belediyesi, sadece vatandaşlar değil sokaklarda yaşayan can dostları için de hizmet üretiyor. Karalar bölgesinde bölgenin en kapsamlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezini hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bu merkez ile can dostlarına şifa dağıtıyor.

Bir yandan sokak hayvanlarının beslenme sıkıntısı çin çalışmalar yapılan Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir yandan da can dostlarına olan sevgiyi arttırarak çeşitli organizasyonlarla onlara yeni yuvalar kazandırmak maksadıyla sahiplendirme çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarıyla ilgili bütün ihbarları değerlendiren müdürlük, yaralı ve hasta hayvanların tedavileri ile kısırlaştırma çalışmalarını da yapıyor. Belediye Başkanı Alper Taban, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 2021 çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Şehirdeki her canlının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Bizler sadece insanları değil, şehrimizin hayvanlarını da, bitkilerini de, tarih kokan sokaklarını, caddelerini de önemsiyoruz. Bu şehirde nefes alan her canlının üzerinde sorumluluk hissediyoruz. Bu düşünce ile bölgemizin de en kapsamlı hayvan hastanesini içerisinde barındıran Sahipsiz Hayvanlar ve Bakım ve Tedavi Merkezini İnegöl’e kazandırdık. Bu merkez sayesinde 2021 yılında vatandaşlarımızın Çözüm Merkezimize ilettiği 10 bin 507 talep ve başvuru mesai arkadaşlarımız tarafından çözüme kavuşturuldu” dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 2021 yılında bir yandan besleme, bir yandan tedavi ve bir yandan da sahiplendirme çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Başkan Alper Taban, “2021 yılı içerisinde barınağımıza gelen 4 bin 476 adet hasta ve yaralı hayvanın tedavileri yapıldı. Bunlardan 35 tanesi ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu. Her biri can taşıyan bu can dostlarımız, şifasını İnegöl Belediyesi’nin barınağında buldu. Yine bin 519 köpek ve 36 kediye kısırlaştırma operasyonu yapıldı. Bunun yanı sıra sokak hayvanları için yemleme çalışmalarımız ve şehrimizin farklı noktalarında yem odakları oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulmak için sahiplendirme çalışmalarımız sürüyor. 2021 yılında 192 kedi ve 255 köpek sahiplendirildi. Sahiplendirme çalışmalarına katkı sunması için hayvanseverlere mama desteği verildi. Yine sokak hayvanlarına karşı olumsuz algıyı kırmak için 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi ve İnegöl AVM’de sokak hayvanları için resim sergisi yapıldı. Bu tür faaliyetlere vatandaşlarımızın da ilgisini ortaya koyması bizleri memnun etti” açıklamalarında bulundu.

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