4 ayda 7,5 milyon yolcu taşıdı

Samsun’da tramvaylar 2022 yılının ilk 4 ayında 7,5 milyonu aşkın yolcu taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ tarafından işletilen tramvaylar, Tekkeköy-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) hattında hizmet veriyor. OMÜ’den Tekkeköy’e 35 kilometrelik güzergahta 43 istasyona uğrayan ve 28 tramvayla hizmet veren SAMULAŞ, 2022 yılının ilk 4 ayında 33 bin 610 sefer yaparak 7 milyon 532 bin 710 yolcu taşıdı. Günlük 311 seferle ortalama 90 bin yolcu taşıyan tramvaylar 4 ay boyunca 919 bin 927 kilometre yol kat ederek vatandaşları gitmek istediği yere ulaştırdı.

"Örnek bir işletme, halkımız memnun"

SAMULAŞ’ın sahip olduğu teknoloji ile ülke genelinde örnek bir işletme olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toplu ulaşım alanında her zaman son teknolojileri ve yenilikçi çözümleri takip ettiklerini dile getirdi. Başkan Demir, "Sadece 12 ilde kullanılan teknoloji ile SAMULAŞ bünyesindeki tramvaylar, Samsunlulara kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor. Toplu taşıma araçlarımızda görülen rekorluk yolcu sayısı da hizmet noktasında halkımızın memnuniyetini göstermektedir" dedi.