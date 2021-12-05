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4 ayda 600 sokak hayvanına umut oldular

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çeşitli sebeplerden dolayı sokaklarda yaralanan ve tedavi edilmesi gereken 600 hayvan, 4 ay önce açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde yeniden hayata tutundu.

Haberde İnsan 05.12.2021, 11:00
4 ayda 600 sokak hayvanına umut oldular

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çeşitli sebeplerden dolayı sokaklarda yaralanan ve tedavi edilmesi gereken 600 hayvan, 4 ay önce açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde yeniden hayata tutundu.

Çeşitli sebeplerden dolayı yaralanan ve tedavi ihtiyacı duyan sokak hayvanları Akyazı Belediyesi’nce tedavi ediliyor. İlçe belediye ekiplerince bulunan yaralı ve tedaviye ihtiyaç duyulan hayvanlar Ağustos ayında açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne getiriliyor. Buraya getirilen hayvanların sağlık kontrolleri veteriner hekim tarafından yapılarak tedavilerine başlanıyor. Trafik kazaları, çeşitli deri enfeksiyonları, çeşitli doku ve organ kayıpları, metabolik hastalıklar, viral hastalıklar gibi sebeplerden dolayı getirilen sokak hayvanlarının muayeneleri yapıldıktan sonra tedavi sürecine başlanıyor. Tedavi edilen hayvanlar daha sonrasında takibi yapılmak üzere küpeleme ve çipleme işlemleri ardından doğal ortamlarına bırakılıyor. Açıldığı günden bu güne kadar 600 hayvana umut olan bakım evinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan hayvanlarda yaşamlarını kendisine tahsis edilen alanda sürdürüyor. Bakım evini genişletmeyi planladıklarını aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, genişletilen bölümde farklı cinslerde hayvanlar olacağını dile getirdi. Ördek, tavuk, keçi, kuzu, inek gibi birçok hayvanın bulunacağını belirten Soykan, çocukları bakım evine getirerek onlara hayvan sevgisini aşılamayı hedeflediklerin aktardı.

"Sahipli sahipsiz hayvanların rehabilitasyonlarıyla ilgili burada çalışmalar yapıyoruz"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bu yıl Ağustos ayında rehabilitasyon merkezimizin açılışını yaptık. Veteriner hekimimizin de iş başı yapmasından sonra Akyazı’da sahipli ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonlarıyla ilgili burada çalışmalar yapıyoruz. Merkezimizi canlarımızın, sessiz dostlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Yaratılanı seviyoruz, Yaradan’dan ötürü düsturuyla onların da bir can olduğunu bilerek onlara da hizmet veriyoruz. Burada trafik kazası veya başka kazalarda olan hayvanlar olsun ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı olarak sahadalar ve bu dostlarımızı alıyoruz. Onların tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Yasa ve yönetmeliği çerçevesinde kimilerini kısırlaştırıp doğal ortamına bırakıyoruz, kimilerini de burada misafir ederek sahiplendirme işlemi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda buranın bir bölümünü diğer hayvanlarında olduğu kısım haline getireceğiz. Ondan sonra da okul çocuklarımızı gerekirse kendi imkanlarımızla buraya taşıyarak hayvan sevgisini aşılamayı hedefliyoruz” dedi.

"600 sokak hayvanının tedavisini omuzlamış bulunduk"

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde görevli veteriner hekim Leyla Coşkun, “Bugüne kadar yaklaşık 600 sokak hayvanının tedavisini omuzlamış bulunduk. Bunların bir kısmını doğa koruma ve milli parklar veri tabanına işlemiş bulunduk. Bununla beraber yaklaşık 12 tanesi hayatlarının sonuna kadar burada bizimle beraber kalacaklar bunlar engelleri olan çocuklarımız. Sokaktan aldığımız canları öncelikle stres faktörünü en aza indirmek için bir alanda tutup daha sonrasında genel muayeneleri bittikten sonra içerdeki kısma alıp kısırlaştırma operasyonu, küpeleme, çipleme, kuduz aşılarını yapıyoruz. Mahalle mahalle sokak sokak dolaşan ekiplerimiz buldukları sokak hayvanlarını topluyoruz ve burada tedavi altına alıyoruz. Topladığımız hayvanlara da güzel bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. İlçe genelinde ise belirli bölgelerde de besleme noktaları oluşturup ilçenin her canlı için yaşanabilir ortam amacında çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

"Onlara saygı duyalım ve yaşam alanlarını gasp etmeyelim"

Leyla Coşkun, “Kış mevsiminin gelmesi sebebiyle lütfen herkes kapısının önüne bir kap mama ve su koysun çünkü onlar da bizlerle birlikte bu evrende yaşıyorlar hatta biz onların evreninde yaşıyoruz bence. Doğal olarak onlara saygı duyalım ve yaşam alanlarını gasp etmeyelim ortamlarına dokunmayalım” şeklinde konuştu.

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