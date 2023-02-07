37 saat sonra enkazdan kurtuldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir günde iki can kurtardı. Elbistan’da arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren ekipler 37 saat sonra enkazdan yaşlı bir vatandaşı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından afet bölesine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını, Elbistan’ın Orhangazi Mahallesi, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Caddesi’nde yoğunlaştıran ekipler bir enkazın altından ses aldı. Yaklaşık 3 saatlik operasyonun ardından yaşlı vatandaş enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Depremin meydana geldiği andan 37 saat sonra çıkarılan depremzede vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri aynı gün içerisinde bir kişiyi daha canlı olarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etmişti.