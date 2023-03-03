36 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Ela, kurtarıcılarıyla bir araya geldi

Kahramanmaraş’ta 36 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Elif Ela, kendisini kurtaran ekiple bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 4 kişilik Aşıcı ailesi 7.7 büyüklüğünde yaşanan ilk depreme ikamet ettikleri 5 katlı apartmanın 3’üncü katında yakalandı. Depremin etkisiyle çöken apartmanın enkazının altında kalan aile için Antalya’dan gelen AFAD personelleri arama kurtarma çalışması yaptı. Depremin 30’uncu saatinde 4 yaşındaki Elif Ela’nın sesine ulaşan ekip, 6 saatlik özverili çalışmanın ardından minik kızı kurtarmayı başardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan minik Ela’nın geriye kalan ailesinden acı haber geldi. Ailesini kaybeden Ela’nın tedavisinin tamamlanmasının ardından amcası Uğur Aşıcı, yanına aldı. AFAD ekibi, 36 saatin ardından özverili çalışmaları sonucunda enkazın altından çıkarttıkları Ela’yı görmek için yanına gitti. Ela ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden ekip, getirdikleri oyuncaklarla minik Ela’nın yüzünde tebessüm oluşturdu.

“Ela’nın yüzünün güldüğünü görmek bizleri çok mutlu etti”

AFAD ekibinden Yılmaz Yiğit, “Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde enkaz altından 36 saat sonra sağ çıkarttığımız 4 yaşındaki Ela kızımızın ziyaretine geldik. Kendisine oyuncaklar getirdik. Sağlıklı olduğunu yerinde görmek istedik. Bu büyük felakette ülkece çok acılar çektik. Bir nebze olsun Ela’nın yüzünün güldüğünü görmek bizleri mutlu etti” dedi.

Bir diğer AFAD personeli Ferhat Yalçın, Ela’yı 6 saatlik bir çalışmanın ardından kurtardıklarını hatırlatarak, “Aile 5 katlı bir binanın 3. katında oturuyorlardı. Ela kızımızı 6 saatlik bir çalışma neticesinde ekip arkadaşlarımızla birlikte çok dar bir alandan çıkarttık” diye konuştu.

Ela’nın amcası Uğur Aşıcı ise Ela’nın hayatını kurtaran Antalya AFAD ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.