35 yıldır termosla çay satıyorlar

Kahramanmaraş’ta iki arkadaş 35 yıldır termosla çay satıyor.

Tarihi Demirciler Çarşısı’nda 35 yıldır çaycılık yapan 4 çocuk babası Salih Özbek (62) ve Mustafa Yaşar (67) müşteri memnuniyetlerini ön planda tuttuklarını ve kafelerdeki gibi 20 -30 liraya değil, çayın bardağını 1 buçuk liraya müşterilerine sunduklarını ifade ettiler.

Sabahın 05.00’inde kalktığını ve ocağında çayın 06.00’da hazır olduğunu ifade eden Salih Özbek, "Çay ocağında sabah saat 06.00’da çayım mutlaka hazır olur. Sonrasında müşterilerim gelir ve hazır ederim. Çayımız kalitelidir ve uygun fiyata veriyoruz. 35 yıldan beri bu işi yaparak, geçimimi sağlıyorum. Biz de fiyatlar çok uygun. Bizi genellikle buradaki esnaf müşterilerimiz tercih ediyor. Buraya gelen bizi tercih eden müşterilerle birlikte hem çay alışverişi yapıyoruz hem de birlikte sohbet ediyoruz. Burada akşama kadar çay dağıtımı yapıyoruz esnaflara. Termosa doldurduğumuz çayları ise uzak yerlerdeki esnaflara dağıtıyoruz" dedi.

Mustafa Yaşar ise "Sabah saat 06.00’da çayımız hazır oluyor ve müşterilerimizi bekliyoruz. Termoslarımıza dolduruyoruz ve esnaf esnaf gezip çay dağıtıyoruz. Emekliyim ve 35 yıldır geçimimi çaycılık yaparak sürdürüyorum. Kafelere gidiyorlar ve paraları çok oldukları için bir çaya çok fazla para veriyorlar. Biz burada bardağını 1 buçuk, 2 liraya veriyoruz. 30 TL’ye bir çay olur mu. Buraya gelsinler, buyursunlar burada bir çayımızı içsinler" ifadesini kullandı.

Müşterilerden 66 yaşındaki Emekli öğretmen Ömer Sapan ise "Buraya Bertiz’den geliyorum ve buradaki çayları yapan arkadaşlar güzel çay yapıyorlar. Buralara geldiğimde mutlaka buraya uğrarım ve çay içerim" dedi.