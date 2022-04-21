banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”
OYDER Başkanı Turgay Mersin görevinden istifa etti
OYDER Başkanı Turgay Mersin görevinden istifa etti
Buğdayın kilosu 5 lira 483 kuruş!
Buğdayın kilosu 5 lira 483 kuruş!
Altın, dolar ve euro güne nasıl devam ediyor?
Altın, dolar ve euro güne nasıl devam ediyor?

32 yıldır peşinden koştuğu antikalarını satıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, antikacılık yapan 63 yaşındaki Cuma Köse, kapı kapı gezerek 32 yılda biriktirdiği bin parçanın üzerindeki koleksiyonundan ayrılmak zorunda kalmanın hüznünü yaşıyor.

Haberde İnsan 21.04.2022, 10:21
32 yıldır peşinden koştuğu antikalarını satıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, antikacılık yapan 63 yaşındaki Cuma Köse, kapı kapı gezerek 32 yılda biriktirdiği bin parçanın üzerindeki koleksiyonundan ayrılmak zorunda kalmanın hüznünü yaşıyor.

Köse, hemen hepsi de bir tarih ve yaşanmışlığın göstergesi olan parçaları, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle satmaya karar verdiğini belirterek, “15 yıldır bu dükkandan tek bir parça dahi çıkmadı. Şimdi ayrılmak çok zor geliyor” dedi.

Dükkandaki en değerli parçanın Selçuklu dönemine ait deri posta sandığı olduğunun bilgisini veren Köse, Davut yıldızı işlemeli bakır tepsi ile kağnı kayışının da en nadir parçalardan biri olduğuna işaret etti.

Elbistan’da yaşayan Cuma Köse, 32 yıl önce antika merakının peşinden giderek, eski ve otantik eşyaları biriktirmeye başladı. Kısa sürede merakını mesleğe dönüştüren Köse, bir dükkan açarak, başta Elbistan olmak üzere çevre ilçe ve illerden kapı kapı gezip antika eşyalar topladı. 2005 yılına kadar antika tutkunlarına satış yaparak geçimini sağlayan Köse, para kazansa da bin bir zorlukla bulup dükkanına getirdiği eşyaların, elinden kayıp gitmesine gönlü razı olmadı. Köse, ‘Bu dükkana antika girer ama çıkmaz’ dedi ve 15 yıl boyunca tek bir parça dahi satmadı. Bu süre zarfında antika eşya toplamaya devam eden Köse’nin dükkanı adeta bir müzeye dönüştü. Köse, şimdilerde ise sağlık sorunlarının ve ilerleyen yaşının getirdiği olumsuzluklar nedeniyle ‘her birinde tarih gizli’ dediği antikalarını satmak zorunda olmanın hüznüyle baş başa kaldı.

Çocukluğundan beri gelen antika ve otantik eşya merakını mesleğe dönüştürdüğünü anlatan Cuma Köse, “Bu iş, tutku ile yapılacak bir meslek. Benim de tutkum, kimisinin eski püskü diye burun kıvırdığı ama her birinde yaşanmışlıkların izi olan bu eşyalar. Bakır kazanlar, güğümler, bakraçlar, tabaklar, tepsiler. Radyolar, saatler, adı bile unutulan demir eşyalar, eski tartılar, ahşap ürünler, sürahiler ve daha nicelerinde sahiplerinin hatırası capcanlı duruyor. Zaten bu eşyaları da, o gözle bakan yani değerini bilenler alıyor” dedi.

Binden fazla eşya biriktirdiğini söyleyen Köse, “Bu dükkandaki her şeyin anısını, kimden ve nasıl aldığımı gün gibi aklımda tutarım. Hepsini hemen her gün siler ve parlatırım. Koleksiyonumdaki en değerli parça, Selçuklu dönemine ait 2 tane posta sandığı. İkisi de deriden yapılma. Bin yıllık olduğunu tahmin ediyoruz. Şu ana kadar fiyat belirleyemedik. Bir tane Davut yıldızı işlemeli bakır tepsim var. Tepsilere Davut yıldızı işlenmesinin de bir amacı bulunuyor. Davut yıldızının yangını önlediğine inanıldığı için evlerde yangın çıkmasın diye işlenirmiş. FM bantlı radyo ile gramofon da özel parçalardan sadece bir kaçı. 1 tane kağnı kayışım var. Bunun bir eşinin da daha zor bulunacağını düşünüyorum. Aslında hepsi benim gözümde eşsiz. Tepsiler, bakır kaplar, tabaklar, bakraçlar kim bilir kimlerin evinde nelere şahitlik etti. Kimi, gelinlerin çeyiziydi kimisi de ağaların ya da beylerin sofralarının başköşesinde duruyordu. Beni cezbeden de bu oldu zaten” diye konuştu.

"Yerin altındaki değil üstündeki hazineleri aradım" diyen Cuma Köse, “32 yıldır bıkmadan, usanmadan deyim yerinde ise kapı kapı dolaştım. Bazen antikalar beni buldu çoğu zaman da ben aradım buldum. Tarihe tanıklık etmiş şeyler bunlar. Mesela bir tane ‘batman’ var. Eski bir tartı. Belki ismini duyan olmuştur da neye benzediğini bilen kalmamıştır. Görünürde bir demir parçası ama benim için tarihin içinden süzülüp gelen bir şey. Buradaki her şey insanı, geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Hepsi benim için özel. 32 yılın ardından bunlardan kopmak ve ayrılmak bana çok zor geliyor. Artık yaşım da ilerledi. Eskisi gibi dolaşamıyorum. Merakım hiç azalmadı ama imkanım elvermiyor. Bakalım alıcısını bulursam satacağım hepsini. Değerini bilen biri mutlaka çıkar. Bazıları hurdaya ver diyor. Bunlara insan nasıl kıyar. Bunların hurdaya gitmesi demek tarihi yok etmek demektir. İnşallah, benim gibi hayallerinin ve tutkusunun peşinden giden birine satarım” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:36
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Atletico Madrid 33 61
3. Barcelona 31 60
4. Sevilla 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Getafe 33 35
15. Rayo Vallecano 31 34
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 33 30
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
10°
parçalı bulutlu