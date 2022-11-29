316 kırsal mahallenin su sorunu çözüldü

Kırsal mahalleleri içme suyuna kavuşturan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 316 mahalleye kesintisiz su getirdi.

İl genelinde su problemi yaşayan hiçbir mahalle kalmaması için çalışmalarına aralıksız devam eden Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), performansıyla takdir topluyor. 2022 iş programını 10 ayda tamamlama başarısını gösteren kurum, kalan 109 mahallenin su sorununu ise yeni yılda çözecek. Başkan Mustafa Demir, “Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Tüm birimlerimizle birlikte hemşehrilerimize hizmet etmek adına gece gündüz demeden gayretle çalışıyoruz” dedi.

Samsun’un kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşları yaşamın temel kaynağı olan sudan mahrum bırakmamak için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyor. 2019-2022 yıllarını kapsayan 3 yıllık süreçte belediye, toplam 425 mahalleden 316’sının su sorununu ortadan kaldırdı. Yapımı tamamlanarak devreye alınan çok sayıdaki arıtma tesisi ve yenilenen şebeke hatlarıyla binlerce hanenin musluğundan memba kalitesinde su akıtan SASKİ Genel Müdürlüğü, yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşıyor.

57 mahalle daha suya kavuştu

2021 yılında 143 mahallenin su sorununu çözen SASKİ, ilçeler sıralamasında en çok yatırımı Çarşamba’ya yaptı. 48 mahallesine su verilen Çarşamba’yı Bafra’da 19, Tekkeköy 12 mahalle ile takip etti. 2022 yılında da büyük çaba sarf eden SASKİ, 57 mahallede çalışma yaptı. İlçeler bazında en çok yatırım Vezirköprü’de gerçekleştirildi. İlçede 11, Kavak’ta 9, Tekkeköy ve Havza’da 8, Ayvacık’ta 6, Alaçam’da 5, Asarcık, Atakum, Canik ve Yakakent’te 2, Bafra ve 19 Mayıs’ta ise 1 mahallede su sorunu bitti.

109 mahalle yeni yılda

2022 yılı iş programını 10 ayda tamamlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, kalan toplam 109 mahallenin su hasretini ise 2023 yılında dindirecek. Ancak hava şartlarının uygun olmaması sebebiyle SASKİ, çalışmalarına yeni yılın yatırım programıyla devam ediyor. 2023’te en çok yatırımı yine Vezirköprü’de yapacak. İlçede 26, Ayvacık’ta 14, Atakum, Kavak ve Salıpazarı’nda 9, Çarşamba ve Terme’de 8, Alaçam’da 7, Bafra’nın 6, Havza’da 4, Ladik ve Yakakent’te 3, Asarcık, Canik ve 19 Mayıs ilçelerinde ise 1’er mahallenin susuzluğu giderilecek. Böylelikle 2023 yılı sonu itibariyle Samsun’da susuz mahalle kalmayacak.

“Susuzluk mağduriyeti yaşanmayacak”

İçme suyunun yüzde 81’inin arıtılarak dağıtıldığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yatırımlar sayesinde tankerle su taşımanın ise yüzde 40 azaldığını kaydetti. Su problemini 2023 yılının sonunda tarihe gömeceklerini dile getiren Başkan Demir, “Su, Yaradan’ın bizlere bahşettiği en önemli nimetlerden biri. Su, temizlik ve sağlıklı yaşam demektir. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, tek bir vatandaşımızın bile su sıkıntısı çekmesini kabul edemeyiz. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden itibaren 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak çalışmalarımızı başlatmıştık. Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Tüm birimlerimizle birlikte hemşehrilerimize hizmet etmek adına gece gündüz demeden gayretle çalışıyoruz. Şükürler olsun 425 kırsal mahalleden 316’sında su problemini giderdik. 109 mahallemizi de suya yeni yılda kavuşturduğumuzda Samsun’da susuzluk mağduriyeti kalmayacak” ifadelerini kullandı.