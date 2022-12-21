31 yıl önce şehit edilen siviller için anıt mezar yapıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 1991 yılının Ramazan Bayramı arifesinde teröristlerce şehit edilen 6 sivil için anıt mezar yaptırıldı.

15 Nisan 1991’de Elbistan ilçe merkezinde bayram alışverişinden dönenleri taşıyan minibüsün, PKK terör örgütü mensuplarınca araçtan indirilip kurşuna dizerek şehit ettiği Karahasanuşağı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mustafa Çetin, Mehmet Aktaş, Duran Güngören, Ahmet Ormancı, Mahmut Güven ve Hüseyin Güven için Karahasanlılar Federasyonu tarafından şehit düştükleri yerde anıt mezar yaptırıldı.

Anıt mezarın açılış programına; Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Karahasanlılar Federasyonu Temsilcisi Eren Şahin, mahalle muhtarları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile başladı. Programda konuşan Karahasanlılar Federasyonu Temsilcisi Eren Şahin, “6 akrabamız, 31 yıl önce burada şehit oldu. Buraya anıt mezar yapılması, 31 yıldır bütün Karahasanlıların içinde uhdeydi. Bugüne nasip oldu. Federasyonumuzun desteği, kaymakamlık ve belediyemizin de teşviki ile anıt mezarı tamamladık. Bundan sonra her ölüm yıl dönümünde burada anma programı düzenleyeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ise şehitlerin anısını canlı tutacak bu projenin önemine vurgu yaparak, “31 yıl önce acı bir olay yaşanmış. Maalesef sivil insanlarımız bölücü terör örgütü üyelerinin zalimce saldırısı sonucu bulunduğumuz yerde şehit düşmüş. Tarihi ve şehitlerimizi unutmamak gerekiyor. Karahasanlılar Federasyonumuzun değerli üyeleri de burada bir anıt mezar yaptırarak şehitlerimizin anısını canlı tutmak; gelecek kuşaklara aktarmak için güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kendi insanını savunduğunu iddia eden eli kanlı terör örgütünün burada da menfur bir saldırısını yaşamışız. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlere de fırsat vermesin” şeklinde konuştu.

Programda son olarak konuşma yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, “6 şehit kardeşimiz, bedel ödediler. Kürt halkını savunduğunu iddia eden PKK’lı canilerin, bizzat Kürt halkını katlettikleri yerdeyiz. Bu insanlar, vatanını, milletini ve toprağını koruyabilmek için mücadele eden, göğsünü siper eden, canını da hiç çekinmeden ortaya koyan kardeşlerimiz. Rabbim ruhlarını şad eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Onlar birer bayrak olacaklar. Vatanımızın hem yerde hem de gökte asıl koruyucuları şehitlerimizdir. Bunları bir daha yaşamamayı diliyoruz. Bu kardeşlerimizi de unutmamayı diliyorum. Vatan ve millet sevgisi yeri geldiğinde canını da ortaya koymayı gerektiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, anıt mezardaki Türk bayrağı göndere çekildi. Programa katılan şehit yakınları da programı gözyaşları ile takip etti.