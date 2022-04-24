banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

300 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta pişirdikleri pidelerle iftar ve sahur sofralarını süslüyorlar

Kayseri’de fırıncılar, Ramazan ayında 250-300 derece sıcaklıkta pişirdikleri ekmek ile iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Fırıncı Serkan Yıldız, “300 derece fırının karşısında çalışmak zor oluyor ama orucumuzu tutuyoruz” dedi.

Haberde İnsan 24.04.2022, 14:36
300 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta pişirdikleri pidelerle iftar ve sahur sofralarını süslüyorlar

Kayseri’de fırıncılar, Ramazan ayında 250-300 derece sıcaklıkta pişirdikleri ekmek ile iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Fırıncı Serkan Yıldız, “300 derece fırının karşısında çalışmak zor oluyor ama orucumuzu tutuyoruz” dedi.

Ramazan ayının simgesi olan pide, taş fırınlarda 250-300 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta pişirilerek sofralara geliyor. Ramazan ayı içerisinde 4-5 saatlik uykuyla çalışan fırıncı esnafı yumurtalı pide, yuvarlak pide, yağlı, tahinli ve Kayseri ketesi gibi birçok çeşitle vatandaşların iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Ramazan ayı gelince yumurtalı pideye olan talebin arttığını, ağırlıklı olarak da yumurtalı ve yuvarlak pide satışı olduğunu söyleyen fırıncı esnafı Serkan Yıldız, “Ekmek yaparken önceliğimiz hijyen ve temizlik. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Daha sonrasında kaliteli ürünler çıkartmak için tecrübeli ustalarımızla Ramazan’da elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Çalışma saatlerimiz Ramazan dolayısıyla sabah 09.00’da başlıyor, gece 3 buçuğa kadar da devam ediyoruz. Yaklaşık 4-5 saatlik bir uyku ile Ramazan ayını geçiriyoruz. Ekmek çeşitlerimiz pide, somun, yuvarlak ve yumurtalı ekmeğimiz var. Susamlı ve sade pide çeşitlerimiz var. Kayseri yılın 12 ayı da pide kültürü olan bir şehir. Tabii Ramazan gelince de yumurtalı pide talebi çoğalıyor. Ağırlıklı olarak yumurtalı ve yuvarlak pide çeşitlerinde devam ediyoruz. İftarlarda kıymalı, peynirli ve lahmacun gibi çeşitlerimizi hazırlıyoruz. Sahur için özellikle hazırladığımız yağlı, tahinli ve Kayseri ketemiz mevcut. Gece de vatandaşlarımıza bu şekilde hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında ekmek fiyatlarını mümkün olduğunca makul tutmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız, “Tabii ekmek fiyatı bizim elimizde değil. Fırıncılar Odası’nın belirlemiş olduğu fiyat tarifesini uyguluyoruz. Pide haricinde tahinlimiz 25 TL, yağlı 7 TL, yumurtalı pide 9 TL, sade pidenin fiyatı çifti 5 TL, Kayseri ketemizin fiyatı da 5 TL. Bu şekilde fiyatlandırmamız var. Oruç tutuyoruz çok şükür. Zorlanıyoruz biraz, hava sıcak, ocağın derecesi yüksek. Pideyi 220-250 derecede pişiriyoruz. Akşam iftar saatlerine doğru bu 270-300 derecelere kadar çıkıyor. Yani bu sıcaklıkta zor oluyor ama orucumuzu tutuyoruz alıştık. Vatandaşlarımıza önerimiz işini bilen, temiz, titiz ve alanında uzman işletmeleri tercih etmelerini istiyoruz. Fırın işi titizlik, temiz işi, buna da vatandaşların dikkat etmesi lazım. Biz de elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
İmsak 04:30
Güneş 06:05
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:00
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 33 49
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Gaziantep FK 34 42
15. Kayserispor 33 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Denizlispor 32 39
15. Boluspor 32 38
16. Menemen Belediyespor 32 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brentford 34 40
12. Brighton 33 40
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
25°
açık