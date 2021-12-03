30 yılını dolduran mali müşavirlere onur belgesi

Ordu Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler(SMMM) Odası’nda muhasebe mesleğinde 30 yılını dolduran meslek mensuplarına onur belgesi töreni düzenlendi.

Fatsa ilçesinde gerçekleşen törene, Oda Başkanı Bahadır Baş, Oda Sekreteri Mehmet Ender Sönmez, Oda Saymanı Dursun Serdar Yıldıran, ile Fatsa, Kumru, Korgan ve Aybastı ilçelerindeki meslek mensupları katıldı.

Onur Belgesi törenini değerlendiren Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, “1990 yılında kurulan odamız, 31 yılda her geçen günde büyüyen bir kurum haline geldi. Bunu sizlerle başardık. Nasıl ki binaları ayakta tutan yapı taşları ise, kurumları da ayakta tutan sahip olduğu değerlerdir. Bizi biz yapan değer ise bu mesleğe gönül veren sizlersiniz. Bu nedenle mesleğimize katkılarınızdan dolayı onur duyuyoruz. Tek başına çalışmak yerine birkaç arkadaşımızla bir araya gelerek kurumsallaşarak ortak işler yapmamız gerekiyor. Çünkü mali müşavirlik mesleği bizlerle beraber son buluyor bir başkasının devam ettirmesi mümkün olmuyor. Ama kurumsallaşma ve ortaklık kültürünü geliştirebilirsek bu mesleğin devamını getirebileceğiz. Bürolarımız, mesleki bilgilerimiz bizle beraber bitmemeli devam etmelidir. Güçlerimizi birleştirip sürdürülebilir bürolar oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Fatsa, Kumru, Korgan ve Aybastı ilçelerinde mesleki faaliyet icra eden ve muhasebe mesleğinde otuz yılını dolduran, meslek mensuplarına Oda Başkanı Bahadır Baş tarafından Onur belgeleri takdim edildi.