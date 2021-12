30 yıldır 40 kedi ve 10 köpeği besliyor

Gaziantep‘te yaşayan Güner Sarı, 30 yıldır kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla günde 40 kedi ve 10 köpeği besliyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Güner Sarı, 30 yıldır her gün kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla 40 kedi ve 10 köpeği besliyor. Hayvanlara olan sevgisiyle tanınan yaşlı kadın, hayvanseverler tarafından takdir görüyor. Her sabah sokak sokak gezerek kedi ve köpekleri besleyen Güner Sarı, 30 yıldır düzenli olarak her gün sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgilendiğini söyleyerek, "Günlük 30 ila 50 TL arasında değişen rakamlarla sokak dostlarına mama alıyorum. Aylık bin TL gidiyor. Babamdan kalan maaş ve hayvanseverlerden adlığım desteklerle bu işi sürdürüyorum. Herkesi sokak hayvanlarına destek olmaya davet ediyorum" dedi.

"Güner Hanım’ın yaptığı takdire şayan"

Komşusu Nazan Öcal, Güner Sarı’nın her gün sokak hayvanlarının beslenmesi için özverili bir şekilde çalıştığını ifade ederek, "Güner Hanım’ı takdir ediyorum. 16 yıldır Güner Hanım’ın komşusuyum. Çocuklarına bakar gibi istisnasız hem gündüz hem gece sokak dostlarını besliyor. Güner Hanım’ın yaptığı takdire şayan. Güner Hanım’ı yaptıkları için kutluyor ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.