30 yılda biriktirdi, koleksiyon müzesine dönüştürdüğü evini 5 bin kişi ziyaret etti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Mustafa Yıldırım’ın 30 yılda biriktirdiği binlerce parça ile evini, 38 farklı üründen oluşan koleksiyon müzesine dönüştürdü, ilginç müzeyi 5 bine yakın kişi ziyaret etti.

Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyünde yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Yıldırım, 1990 yılında çalışmak için gittiği Almanya’dan kesin dönüş yaptı. Emekli olan Yıldırım, koleksiyona merak sardı. 30 yıldır farklı türlerde koleksiyon yapan Mustafa Yıldırım, evini adeta bir müzeye çevirdi. Yıldırım’ın taştan lambaya puldan bakıra 38 farklı ürünün koleksiyonu bulunuyor. Görenleri büyüleyen müze evi şuana kadar yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Dışarıdan bakıldığında normal bir ev gibi duran ancak içine girildiğinde ise müzeyi andıran evde fotoğraf makinasından değerli taşlara, silah ve kılıçtan gramofona binlerce parça bulunuyor.

5 bin kişi ziyaret etti

Mustafa Yıldırım, evini 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, “Bu oda, 1977’de para, pul koleksiyonları yaptım. Taş koleksiyonu yaptım. Taş koleksiyonum çok zengin. 1990 yılından Almanya’dan kesin dönüş yaptım. Malulen emekli oldum geldim. 30 senedir de buraları yaptım. 38 çeşit koleksiyon var. Bir müze oluşturdum. Gramofon, fotoğraf makinesi ve lambalar gibi koleksiyonlarım var. Çok güzel bakır, düğüm, daktilo, hesap makinası, semaver, taş, silah ve kılıç koleksiyonlarım var. Görenler şaşırıyor. Burayı şimdiye kadar 5 bin kişi ziyaret etti. Burada oturuyorduk önceden biz. Evin altına geçtik. Burayı koleksiyonlarla doldurduk adeta müze halini aldı’’ dedi.