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30 yıl önceki faciada şehit düşen 263 madenci dualarla anıldı

Zonguldak’ta 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında şehit düşen 263 maden işçisi dualarla anıldı.

Haberde İnsan 03.03.2022, 10:10
30 yıl önceki faciada şehit düşen 263 madenci dualarla anıldı

Zonguldak’ta 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında şehit düşen 263 maden işçisi dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde yapılan törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile madenciler katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sözlerine 3 Mart 1992 tarihinde bölgenin en büyük facialarından birisinin yaşandığını belirterek, “Bundan tam 30 yıl önce büyük grizu faciası yaşadık. 263 arkadaşımızı kaybettik. Arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine burada 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı alanda meydana gelen kazada da 8 arkadaşımızı kaybettik. Ailelerine yakınlarına ve tüm madenci camiamıza baş sağlığı diliyorum. Madencilik dünyanın en zor, en ağır ve en riskli mesleklerinden birisi bunu en iyi bizler biliyoruz. Çünkü havzada yaklaşık 174 yıldır kömür üretiyoruz. 174 yıldır yer altında doğayla kavga ediyoruz. Elbette yenik düştüğümü oluyor, canımız yanıyor her kavgadan dersler çıkartıyor ve her zaman galip gelmenin yollarını arıyoruz. Çünkü madenler halen dünyanın en değerli kaynaklarını ve insanlığı daha çağdaş , daha sağlıklı ve daha güvenli yaşayabilmesi için vazgeçilmez öneme sahip. Yerli milli kaynakların hak ettiği şekilde değerlendirilmesi ithalattan dışa bağımlılıktan ülkemizi kurtaracaktır. Türkiye’nin kömüre ihtiyacı var kömürde burada var” şeklinde konuştu.

Güçlü olmak için enerjiye sahip olmanın öneminden bahseden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Sizlerle böyle üzüntülü bir günde birlikte olmak istemezdik ancak 30 yıl önce 263 kardeşimizin evlerine, evlatlarına, eşlerine helal rızık kazanmak içim girdikleri maden ocaklarımda hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle buradayız. Madencilik zor bir iş. Tecrübelerimizi iyi kullanmamamız ve bize bir şey olmaz demememiz lazım. Madenciliğin zor olduğunun bilincindeyiz. Yüzyıldır ülkemizin enerjisi olmaya devam eden bir şehirde yaşıyoruz. Kömür önemli bir enerji kaynağı. Zaman zaman eksilmeler olsa da önemi hala devam ediyor. Bu enerjinin kaynağı bizleriz. Sorunların üzerinden gelerek daha fazla üretmeli ülkemizin kalkınmasına daha fazla destek vermeliyiz. Savaşların temel sebebi enerji kaynaklarına sahip olmak üzerine olmuştur. Son 100 - 200 yılın savaşların temeli budur. Güçlü olmak için enerjiye sahip olmalıyız. Bizi içinde bulunduğumuz şehrimizin değerleri olan madeni verimli bir şekilde çıkartmalı ekonomiye katkı sağlamalıyız. Bir taraftan da önümüzdeki yıl bugünlerde tüketimine başlayabileceğimiz yine ilimiz açısından diğer bir guru kaynağıdır. İnşallah 1 yıllık süre içerisinde hazır hale getireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Yapılan duaların ardından maden işçileri ocağın yolunu tuttu.

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