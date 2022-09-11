30 yaşındaki Okan Eski’nin organları 4 hastaya umut oldu

Karaman’da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki Okan Eski’nin organları Konya ve Antalya’daki 4 hastaya nakledilecek.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralanan Okan Eski (30) ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım servisinde 1 haftadır tedavisi süren Eski’nin dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yapılan görüşmeler neticesinde Eski’nin organları bağışlandı. Yapılan operasyonla Eski’nin kalp, karaciğer ve böbrekleri alındı. Organlardan bir böbrek Konya’ya, kalp, karaciğer ve diğer börek ise hava ambulansı ile Antalya’ya gönderildi.

Eski’nin amcası Şaban Eski, gazetecilere, “Biz örnek olsun diye adım attık. Organları alanlar Allah’ım onlara sağlıklı ömürler versin. Onların hayır duası da bizim çocuğumuza Allah katında hayrı, duası, sevabı onun olsun. Biz aileye öncülük ettik, yardımcı olduk organ bağışı konusunda. Organ bağışı konusunda bilinçlendirdik. Onlarda organların verilmesini istedi. Herkesin başına her şeye gelebilir. Gün gelir bizimde ihtiyacımız olabilir. Bütün insanların duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

Eski’nin dayısı İsmail Atçeken ise “Acımız büyük ama üzüntü bir yere kadar. Bizim acımız büyük ama başka insanların acısını dindirir diye bir nebzede olsa ailesine bağış yapın diye söyledik. Onlarda organları bağışlama konusunda destek oldular. İnsanlara buradan çağrıda bulunuyorum. Organları toprağa verip de çürütmesinler. Birilerinin acısına bir nebze de olsa çare olsun” dedi.