3 yaşındaki oğlunun hastaneye sevk edilmesi için 2 saat ambulans beklediğini iddia etti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bisikletin çarpması neticesinde yaralanan 3 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastaneden başka hastaneye sevk edilmek için yaklaşık 2 saat bekletildiği iddia edildi. Duruma isyan eden baba, ilçede bir ambulansın olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Olay, Kaynarca ilçesinde meydana geldi. 3 yaşındaki Ramazan Kurhan’a oyun oynadığı sırada bisiklet çarptı. Baba Nazım Kurhan, oğlunu hemen Kaynarca Devlet Hastanesi’ne götürdü. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmek istendi. Ambulansın gelmesini bekleyen baba ise ilçede bir ambulans olduğunu ve yaklaşık 2 saat beklediklerini iddia etti. Hastanedeki bekleyiş sonrasında küçük çocuk, yaklaşık 2 saat sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşananlara tepki gösteren baba ise yetkililerden yardım istedi.

"İlçemizde bir tane ambulans var"

Bisikletin çarptığı çocuğu kendi oğlu gibi sevdiğini ifade eden ailenin komşusu İrfan Kulaç, “İlçemizde bir tane ambulans var. Bu ambulans kime yetişecek, hangi hastaya yetişecek? 3, 4 tane hasta geldi. Diğerini aldı benim çocuğum kaldı burada. Ben 2 saattir bekliyorum burada. Bunun çaresini kim bulacaksa bulsun artık. Derdimize bir çare olsunlar” dedi.

"Benim 3 yaşındaki çocuğumu 2 saat beklettiler"

İlçede tek ambulansın olduğunu ve bu sebeple oğlunun yaklaşık 2 saat hastanede sevk edilmesini beklediğini iddia eden baba Nazım Kurhan ise, “Saat 07.40’da benim çocuğuma bisiklet çarptı, hemen hastaneye getirdim, saat 10.00 oldu. Bu sürede doktorlar tarafından çocuğuma müdahale yapıldı fakat beni 2 saat ambulans gelecek diye beklettiler. Kaynarca ilçemizdeki hastanede bir tane ambulans var. Bu hastanede de çocuğumu 2 saat beklettiler. Doktorumuza gidip soruyoruz ne olacak diye. O da bize ambulansın geleceğini, ambulansın kazaya gittiğini söylüyor. Benim 3 yaşındaki çocuğumu 2 saat beklettiler” diye konuştu.