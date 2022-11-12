3 kadın hobisini ticarete dönüştürdü

Kahramanmaraş’ta 3 ev hanımı kendi çabalarıyla hobi olarak başladıkları ahşap, polyester boyama, lateks çiçeği gibi ürünleri yaparak hem aile ekonomilerine destek oluyor hem de kentin adını duyurmaya çalışıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde 3 ev hanımı iş yeri açarak kendi işlerinin patronu oldu. Aile ekonomilerine katkı sağlamak için hobilerini ticarete dönüştüren Mine Apaydın (43), Yasemin Durmaz (36) ve Leyla Apaydın (42), ahşap boyama, polyester boyama, lateks çiçeğiyle rengarenk ürünler yapıyor. İlerleyen süreçte bir konağı kültür sanat evi haline çevirip, hanımların orada güzel vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmayı hedefleyen kadınlar yaptıkları ürünleri de dünyaya tanıtmak istiyor.

Evde ilk çiçek yapımı ile başladıklarını belirten Mine Apaydın, "Hobi olarak ahşap boyama ve polyester boyama ile başladık. Daha sonra lateks çiçeğinde yapmaya başladık. El emeği göz nuru ürünleri ortaya çıkardık. İlk evde çiçek yapımı ile başladık. Daha sonra ahşap boyama kursuna gittik. Orada renkleri tanıyıp daha güzel ürünler ortaya çıkardık. Ahşap ürünler, tepsiler, kabaklar yapıyoruz hepsi bir arada. Evde boş durmamak lazım böyle ürünlerle uğraşmak lazım. Bize de çok iyi geldi" dedi.

"Kendi çabalarımla öğrendim"

Ev hanımıyken artık kendi parasını kazandığına dikkat çeken Yasemin Durmaz ise "Bizler burada ahşap, polyester boyama ve çiçek gibi ürünlerle uğraşıyoruz. Burada istenilen şekilde renk, boyutlarda siparişler alabiliyoruz. Kişiye göre tasarımlar yapabiliyoruz. Ev hanımlarına buradan tavsiyem boş durmasınlar. Ben de ev hanımıydım ve kendi çabalarımla bir şeyler öğrendim. Kendi paramı kendim kazanıyorum ve eve katkım oluyor" ifadelerini kullandı.

Kadınlarda Leyla Apaydın da, "Hobi olarak başladığımız bu işimizi tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz. Bir hayalimiz daha var. Kahramanmaraş’ta bir konağı Kültür sanat evi haline çevirip, hanımların orada güzel vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Buradan bayan arkadaşlara sesleniyorum, kendilerine mutlaka bir uğraş bulsunlar. Mutlaka hayalleri olsun. Ve hayallerini kısa kesmesinler" diye konuştu.