3 gün önce Yozgat’ta görülen gezgin ayı bu sefer Nevşehir’de vatandaşları korkuttu

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde 3 gün önce görüntülenen boz ayı, Nevşehir’de de objektiflere yansıdı. Mahalle sakinleri paniklerken, ayı ekipler tarafından uyuşturucu iğne bayıltılıp ormanlık alana bırakıldı.

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde 3 gün önce görüntülenen ayı, yolunu kaybederek Nevşehir’e kadar geldi. Kozaklı ilçesi Akpınar köyünde görüntülenen ayı, mahalle sakinlerini panikletti. İhbar üzerine köye giden Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, jandarmanın da yardımı ile uyuşturucu iğne kullanarak ayıyı bayılttı. Bayılan ayı, yaşam alanı olan Çayıralan ilçesindeki ormanlık alana götürüldü.

Akpınar Köyü Muhtarı Minnet Abdioğlu, "Gece saatlerinde köy sakinlerimiz arayarak bahçelerine boz ayının girdiğini söylediler. Daha öncesinde bizim buralarda böyle bir ayı görmedik. Ekipler gece gelerek köyümüzdeki bu ayıyı iğne ile uyuşturdular. Ayıyı sağ salim götürdüler" dedi.