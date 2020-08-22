3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 3. CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR, VEFATININ 34'ÜNCÜ YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 34’üncü yılında mezarı başında anıldı.
Türkiye Cumhuriyet 3. Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar, vefatının 34’üncü yıl dönümünde Gemlik’in Umurbey Mahallesinde bulunan anıt mezarı başında anıldı.
Programa Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da iştirak etti. Program, Cumhurbaşkanlığı çelenginin Celal Bayar anıtına sunulması ile başladı. Devamında Bayar ailesine taziyeler sunuldu. Çelenk sunma programının ardından da, Anıtın yan tarafında bulunan Celal Bayar müze ve kütüphanesi ziyaret edildi.
Program, korona virüs önlemlerinden dolayı, sınırlamalarla yapılarak sona erdi. Bayar anma programına, Gemlik kaymakamı Hasan Göç, Garnizon Komutanı Aziz Sevimli, Belediye başkanı Uğur Sertaslan, AK Parti ilçe başkanı Şamil Yiğit, MHP ilçe başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
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