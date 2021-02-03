banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Dolar düşüşte...
Dolar düşüşte...
İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!
İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

3 çocuk annesi kadın geri dönüşüm tesisi ile hem iş sahibi oldu hem de doğaya sahip çıktı

Elazığ’da ev hanımı olan 3 çocuk annesi Birsel Doğan, devletten aldığı 100 bin TL’lik hibe desteğiyle plastik geri dönüşüm tesisi kurup, hem patron oldu hem de doğaya zararlı ürünlerin tekrar dönüşümüne katkı sağlamaya başladı.

Haberde İnsan 03.02.2021, 10:21
3
3 çocuk annesi kadın geri dönüşüm tesisi ile hem iş sahibi oldu hem de doğaya sahip çıktı

Elazığ’da ev hanımı olan 3 çocuk annesi Birsel Doğan, devletten aldığı 100 bin TL’lik hibe desteğiyle plastik geri dönüşüm tesisi kurup, hem patron oldu hem de doğaya zararlı ürünlerin tekrar dönüşümüne katkı sağlamaya başladı.

Plastiklerin doğaya verdiği zararı gören ev hanımı 3 çocuk annesi Birsel Doğan (40), hem bu alanda mücadele etmek hem de bir iş sahibi olmak için harekete geçti. Plastik geri dönüşüm tesisi kurmaya karar veren Doğan, KOSGEB Elazığ İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Burada kadın girişimciliği belgesi alan Doğan, devletten aldığı 100 bin liralık hibe ile Küçük Sanayi Sitesi’nde plastik geri dönüşüm tesisi açtı. Eşi, oğlu ve yanına aldığı bir çalışan ile üretime geçen Doğan, 7 aydır faal bir şekilde toplayıcılardan aldığı plastikleri işleyip ham madde haline getirip başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere birçok plastik fabrikasına gönderiyor. Ev hanımı iken tesis sahibi ve kendi işinin patronu olan Doğan, azmi ve başarısı ile dikkat çekiyor.

"Geri dönüşümün doğaya katkı sağlayacağını düşünerek karar verdim"

Daha önce ev hanımı olduğunu belirten Birsel Doğan, “Sonra bir iş düşündüm. Araştırdım ve KOSGEB’in kadınlara yönelik bir desteği olduğunu öğrendim. KOSGEB’e başvurup kadın girişimciliği belgesi aldım. Daha sonra iş yerimizi tuttuk, makinelerimiz geldi. Doğada naylonların ve bidonların doğayı kirlettiğini görüyordum. Geri dönüşümün doğaya katkı sağlayacağını düşündüm ve bu işe karar verdim. Eşim daha önce kamyon şoförüydü. Şimdi yanımda ve beraber çalışıyoruz. Bu işi yapmamda o da destek verdi. Toplayıcılar topladıklarını getiriyorlar. Burada rengine ve türüne göre ayrıştırma oluyor. Ondan sonra makinelerimizde kırılıp, kurutulup ham madde olarak isteyen firmalara gönderiyoruz” dedi.

“Duyanlar ilk başta şaşırdı, sen bu işi yapamazsın dedi”

İş yerini açalı 7 ay olduğunu aktaran Doğan, “Çok şükür işlerimiz şu an iyi. Pandemi herkesi olduğu gibi bizi de etkiledi ama şu an çok şükür işimiz iyidir. Duyanlar ilk başta şaşırdı. Sen bu işi yapamazsın dediler. Sonra yapacağım deyince destek oldular. Ailem de desteklerini sundu. Şu an işimizin başındayız. Ham maddeyi il dışındaki fabrikalar sipariş veriyor. Aklında bir düşünce olan kadınlar, çalışmak isteyenler kendilerini geri tutmasınlar. Girişimciliğe başvursunlar. Elbet herkesin yapacağı bir iş vardır” diye konuştu.

“Eşim buranın genel müdürü”

Eşinin bu işi yapmaya karar verdiğini dile getiren Suat Doğan (41), “Eşim KOSGEB’e başvurdu ve her şey onaylandı. Makinelerimizin hepsi KOSGEB desteklidir. Şu anda iş yerimiz faaliyet durumunda ve çalışmaktayız. Atıklar 3-4 aşamadan geçiyor. Renk renk seçiyoruz. Renkleri birbirine karıştıramazsın. O yüzden renkleri sınıflandırıyoruz. Ardından makinelerimizde kırıyor ve kurutuyoruz. Daha sonra ham madde olarak boncuk haline geliyor. İsteyen firmalara gönderiyoruz. Eşim buranın genel müdürü. Tüm firmalarla hep irtibattadır. İsteyen firmalara numune gönderiyoruz. Beğendikleri takdirde bizden tekrar talep ediyorlar. Biz de istedikleri tonajı kendilerine sevkiyat olarak gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
14°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16