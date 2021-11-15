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3 bin kişi katıldı, 130 koyun kesildi... Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL ve 1 kilo altın takıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı.

Haberde İnsan 15.11.2021, 18:59
3 bin kişi katıldı, 130 koyun kesildi... Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL ve 1 kilo altın takıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı.

İlçe merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne Ertoşi Gevdan Aşireti Ağası Mehmet Aslan, Van, Hakkari, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, Irak ve İran’dan düğüne gelen aşiret üyeleri katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı düğün de 130 adet koyun kesilirken, 2 ton pirinç kullanıldığı, katılımcılara özel ikramlarda bulunulduğu gözlendi.

Uzun halkaların oluşturulduğu halayda, yöresel giyinen vatandaşlar dikkat çekerken, Aşiret Ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimleri adına 288 bin TL bahşiş verildiği öğrenildi. Halayların ardından düğün alanının ortasına kurulan masa da takı işlemlerinin başlamasıyla, bir saat için de 1 milyon 258 bin TL toplanıldığı açıklandı. Damat Savaş Işık ile Mizgin Işık’ın mutlu günlerinde de Gelin Mizgin Işık’a da tam, yarım, bilezik ve kolye olmakla beraber yaklaşık 1 kilogram altın takı takıldı.

Silopi ilçe tarihinde il defa bir düğün de bu kadar takının takılması yerel halk tarafından şaşkınlıkla izlenirken Damat Savaş Işık’ın yakınları aşiret olarak yaptıkları düğünler de sürekli bu meblağa ulaştıklarını dile getirdi.

Damat Savaş Işık düğün sonrası yaptığı açıklama da çok mutlu olduğunu e bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akrabalarına teşekkürlerini iletti.

Damadın amcası Abdullah Işık da en mutlu günlerinin olduğunu ve görkemli bir düğün yaptıklarını belirtti. Işık; "Çok iyi geçti. Düğüne katılan Ertoşi Gevdan Aşiretinin ağası olan başta Mehmet Ağa, Van’dan, Hatay’dan, Adana, Mersin, Kuzey Irak’tan yani bütün illerden akrabalarımız katıldı. 1 Milyon 250 Bin TL para takıldı düğün de. Gelenlerin hepsinin ayağına sağlık. Allah hepsinden razı olsun."dedi.

Düğünün bitmesine yakın Fenomen Tivrolu İsmail’in mikrofonu alarak Kürtçe halay şarkıları okumasıyla düğün konser alanına döndü. Halayı bırakan vatandaşlar, telefonları ile Fenomen Tivrolu İsmail’in okuduğu potpori şarkılarını videoya çekti.

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